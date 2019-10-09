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Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? EYT, SSK 4A, Bağ-Kur 4B ve Emekli Sandığı 4C emeklilik şartı

EYT'ye göre emeklilik hesaplama nasıl? Emeklilik hayali kuran çalışanlar ne zaman emekli olacağını sorgulamakta. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni emeklilik sistemi çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklama sonrası emeklilik yaşı ve primi ne olacak? sorusu vatandaşlarca sorulmakta. Emeklilik sorgulama yapılarak kaç yaşında ve kaç prim günüyle emekli olunacağı öğrenilmekte. Emeklilik yaş ve günü hesaplamak için sigorta giriş tarihi oldukça önemli. Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik yaşı ve primi hesaplama nereden yapılır? SSK 4A, Bağkur 4B, Emekli Sandığı 4C çalışanları emekli olmak için ne kadar prime ihtiyaç var?

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:29
Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? EYT, SSK 4A, Bağ-Kur 4B ve Emekli Sandığı 4C emeklilik şartı

Emeklilik hayali kuran çalışanlar ne zaman emekli olacağını sorgulamakta. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni emeklilik sistemi çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklama sonrası emeklilik yaşı ve primi ne olacak? sorusu vatandaşlarca sorulmakta. Emeklilik sorgulama yapılarak kaç yaşında ve kaç prim günüyle emekli olunacağı öğrenilmekte. Emeklilik yaş ve günü hesaplamak için sigorta giriş tarihi oldukça önemli. Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? Emeklilik yaşı ve primi hesaplama nereden yapılır? SSK 4A, Bağkur 4B, Emekli Sandığı 4C çalışanları emekli olmak için ne kadar prime ihtiyaç var?

2019 emeklilik hesaplaması sorgusu yapmak için vatandaşların sigortalı ilk işe giriş tarihleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Emeklilik yaşı E-devlet sistemi üzerinden hesaplanmaktadır. Bunun için turkiye.gov.tr adresine TC kimlik numarası ve E-devlet şifresi ile giriş yapmak gerekmektedir. Şifresi olmayan vatandaşlar herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında şifre satın alabilmektedir.

Sisteme girdikten sonra arama bölümüne SSK için 4A, Bağ-Kur için 4B ve Emekli Sandığı için 4C yazılmalıdır. Bu alan üzerinden hizmet dökümüne giriş yapılması gerekmektedir. Bu alan üzerinden prim gün sayısı ve detayların girilmesi gerekmektedir. Tahmini emeklilik yaşı ve emeklilik maaşı hesaplamaları da bu alan üzerinden yapılmaktadır.

Emekli olmak için prim gün ve emeklilik yaşı kaç olmalı?

Emeklilik için ödenen prim gün sayısı sigortaya giriş tarihine göre belirlenmektedir.  Sigortaya ilk giriş tarihi 01.05.2008 senesinden sonra olan vatandaşlar için prim gün sayısının doldurulması sigorta koluna göre belirlenmektedir. Sigorta girişi 2008 sonrası olan vatandaşlar için emeklilik yaşı 61 olarak belirlenmiştir.

Prim gün sayısı erkek ve kadın sigortalılar için değişmektedir. Erkek sigortalılar için 01.01.2036 senesinden sonra emekli olacak vatandaşlar için en erken emeklilik yaşı 61 olmaktadır. SSK kapsamında çalışan 4A’lı çalışan sigortalılar 20 sene sigorta primi ödemesi gerekmektedir. Bağkur kapsamında 4B’li sigorta çalışanları 25 sene prim ödemelerini tamamlaması gerekmektedir. Emeklilik için doldurulması gereken prim gün sayısı sigorta başlangıç tarihine göre hesaplanmaktadır. Buna göre vatandaşlara en erken 61 ve en geç 65 yaşında emeklilik hakkı elde edilmektedir.

yapılan düzenlemeler kapsamında 65 yaşında emekli olma şansı elde edilmektedir. 

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı çalışanları emekli olmak için ne kadar prime ihtiyaç var?

4A’lı SSK’lı çalışanlar için emekli olmak için 7200 prim gününün doldurulması gerekmektedir.

Bağkur’lu olan ve 4B kapsamında çalışan vatandaşlar için 9000 prim günlerinin doldurulması gerekmektedir.

Emekli Sandığı kapsamında 4C’li çalışan vatandaşlar için 9000 prim gün ödemelerinin yapılması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:29
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