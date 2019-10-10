Emeklilik prim günü yıl şartı nedir? Ne zaman ve kaç yaşında emekli olurum?

Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olmak için mücadelelerini sürdürürken, emekli olmak için yaş, prim günü ve sigortalılık yılı şartları aranmakta. EYT dışında yani emeklilikte yaş şartlar sağlayanlar emekli aylığına yani yaşlılık aylığına hak kazanmak için yaşını doldurmayı beklerler. Kimlerin hangi şartlarla emekli olacağını, emekli maaşının nasıl hesaplandığını ve nasıl artırılabileceğini çalışanlar tarafından sorgulanmakta. Peki emekli olmak için erkek ve kadınlarda yaş şartı nedir? Emeklilik prim günü yıl şartı nedir?

Kimlerin hangi şartlarla emekli olacağını, emekli maaşının nasıl hesaplandığını ve nasıl artırılabileceğini araştırılmakta. Emekli olma şartları ve ne zaman emekli olabilirim sorusunun cevabı haberin detayında.

Emeklilik için üç şart mevcuttur. İlki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre. Emeklilik yaşı ve emeklilik tarihini kişilerin kendi bilgileri üzerinden SGK sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

08/09/1999 tarihinden önce ilk sigortalılığı başlamış kişiler için 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık şartı,

08/09/1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı başlamış kişiler için, sigorta yılı dikkate alınmaksızın 7000 prim günü ya da 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartı,

05.2008 tarihi ve sonrasında ilk sigortalılığı başlamış kişiler için, 5400 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartı sağlandığında kıdem tazminatı hak edilerek işten ayrılmak mümkündür. Önemli olan bir şart da bahsedilen tarihlerden önce kişinin 18 yaşını doldurmuş olmasıdır. 18 yaş öncesi yapılan hizmetlerde sigorta prim gün sayısı emeklilik için gerekli gün sayısı açısından işlenmekte fakat 18 yaş öncesi hizmetlerde, emeklilik için gerekli sigortalılık süresinin işlenmesi için 18 yaşın doldurulduğu tarihin önemini tekrar vurgulamakta fayda vardır.

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