Milyonlarca çalışan günün birinde emekli olmanın hayalini kurar. Kimi zaman yorgunluktan kimi zaman ise ileriye dönük plan yapmak adına sık sık " Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?” sorusu aratılır. İşte, merak ettiğiniz tüm detaylar…

Emeklilik yaşı iple çekiliyor

Yaş ilerliyor olsa da milyonlarca kişi emekli olacağı günü iple çeker. Emeklilik gün sayısını hesaplamak için kara kara düşünüyorsanız; size güzel bir haberimiz var. Emeklilik gün sayısını internet üzerinden hesaplayabilirsiniz.

Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?

Emeklilik hesaplaması kişinin sigortaya başlangıç tarihi ve prim gün sayısına göre kanunla belirlenen aralıklara göre emekli olacağı tarih belirlenerek yapılır. E-devlet sistemine şifre ve TC kimlik numaranızla giriş yaparak emeklilik yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Bunun için turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim linkine ulaşmanız gerekiyor.

Ne zaman emekli olabilirim?

Ne zaman emekli olunacağı "sigorta türü", "doğum tarihi", "sigorta başlangıç tarihi" ve "cinsiyete" göre değişiklik gösterir. Ancak yeni düzenlemeler ile tüm sigorta türlerinde kadın veya erkek farkı olmadan kademeli olarak 65 yaş uygulamasına geçiliyor. Özetle 65 yaş uygulamasına tam olarak geçiş sağlandıktan sonra emeklilik hesaplamasındaki tek fark, 4A (özel sektör) çalışanlarının 7.200 gün (20 yıl) prim, 4B ve 4C çalışanlarının ise 9.000 gün (25 yıl) prim ödemesi olacak.

4A erkek çalışanlarından 01.01.2016 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.

4A kadın çalışanlarından 01.01.2020 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.

4B ve 4C erkek çalışanlarından 01.01.2011 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 yaş aralığında emekli olabilecek.

4B ve 4C kadın çalışanlarından 01.01.2015 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanlar "en erken" 61 ila 65 aralığında emekli olabilecek.