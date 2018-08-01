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Emeklilerin zam farkları hesaplarda

Emeklilerin zam farkları hesaplara yattı. En düşük memur emeklisi maaşı 2.149 liraya arttı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:53
Emeklilerin zam farkları hesaplarda

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerini memur emeklilerinin hesaplarına yatırdı.. SGK`dan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubelerine gönderildi" denildi.

Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3.5 artış öngörülmüştü. .  Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.17 olarak gerçekleşti.  Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8.65 oranında artış yapıldı..  Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekliaylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi.  SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 9.17 zam aldı.. 

ERKEN EMEKLİ OLANA YÜKSEK TAZMİNAT 

BAŞKANLIK sistemiyle birlikte kamuda da çok önemli değişimler başladı. .  Görev alamayan devlet memurlarının emekliliğe sevk edilme durumları olursa, bu kişilerin emekliliklerine 3 yıl kalmış ise ikramiyeleri yüzde 30 fazlasıyla, 3-6 yıl arasında kalmışsa yüzde 40, 6 yıldan fazla ise yüzde 50 fazlasıyla ödenerek emekli edilecekler. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:53
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