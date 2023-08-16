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Ekonomi Emeklilerin merakla beklediği rakam ortaya çıktı! Erdoğan'dan önemli talimat!
Ekonomi

Emeklilerin merakla beklediği rakam ortaya çıktı! Erdoğan'dan önemli talimat!

Yeniakit Publisher
2023-08-16 10:22:00 -
Emeklilerin merakla beklediği rakam ortaya çıktı! Erdoğan'dan önemli talimat!

Esnaf ziyareti sırasında geçim sıkıntılarını anlatan emeklilere Bakan Işıkhan'ın verdiği yanıt, emekliler için seyyanen zam düzenlemesini gündeme getirdi. Memurlara seyyanen zam yapılmasının ardından emekliler de aynı talepte bulunmuş ancak milyonların beklentisi karşılık bulmamıştı. Işıkhan'ın tarih vermesiyle kulislerde emeklilere de seyyanen zam yapılması konuşulmaya başladı.

Esnaf ziyareti sırasında geçim sıkıntılarını anlatan emeklilere Bakan Işıkhan'ın verdiği yanıt, emekliler için seyyanen zam düzenlemesini gündeme getirdi. Memurlara seyyanen zam yapılmasının ardından emekliler de aynı talepte bulunmuş ancak milyonların beklentisi karşılık bulmamıştı. Işıkhan'ın tarih vermesiyle kulislerde emeklilere de seyyanen zam yapılması konuşulmaya başladı.

Hükümet kanadından gelen son açıklama, seyyanen zam beklentisindeki emeklilerde yeniden heyecan yarattı. Memurlara yapılan seyyanen zam sonrası emeklilerin zam oranı ise refah payıyla birlikte yüzde 25'te kalmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenleme için Meclis'i işaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Çorum'da esnaf ziyareti sırasında kendisine geçim sıkıntılarını dile getiren emeklilere Bakan Işıkhan, "Çok rahat olun lütfen. Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah” şeklinde yanıt vermişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DE GÖZLER O TARİHTE

Işıkhan'ın bu sözlerinin ardından gözler ekim ayında açılacak TBMM'ye çevrildi. Show Haber'de yer alan habere göre milyonları bir diğer talebi de 7 bin TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılmasıydı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla birlikte yeni düzenleme için emekli ekim ayını beklemeye başladı.

MEMURLARA YAPILAN ZAMMIN YARISI...

Ekim ayında yapılacak olası düzenlemenin memur maaşlarına olduğu gibi seyyanen 8 bin lira zam olması beklenmiyor. Kulislerde konuşulan, bunun yarısı yani 4 bin lira.
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