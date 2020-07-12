Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu
Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı.
Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında yatırılacağını açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk,"Emeklilerimize Kurban Bayramı İkramiyelerini 17-29 Temmuz arasında yatıracağız" ifadelerini kullandı.
SSK'lı ve Bağkur'lulara farklı tarihlerde ödenecek
Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK'lı emeklilere 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emeklilere 25-28 Temmuz'da ödenecek.
Emekli Sandığı kapsamındakilerin temmuz aylık farkı ise ağustos aylığı ve Kurban Bayramı ikramiyesi birlikte ödenecek.