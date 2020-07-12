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Ekonomi

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 09:42:00 - 2020-07-12 10:01:18
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında yatırılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk,"Emeklilerimize Kurban Bayramı İkramiyelerini 17-29 Temmuz arasında yatıracağız" ifadelerini kullandı.

SSK'lı ve Bağkur'lulara farklı tarihlerde ödenecek

Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK'lı emeklilere 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emeklilere 25-28 Temmuz'da ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamındakilerin temmuz aylık farkı ise ağustos aylığı ve Kurban Bayramı ikramiyesi birlikte ödenecek.

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