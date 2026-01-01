  • İSTANBUL
Emeklilerin göze kulağı bu haberdeydi! Aralık enflasyonu belli oldu

İTO, İstanbul’da aralık ayı enflasyonu yüzde 1,23 artarken, yıllık oran yüzde 37,68’e yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası, 2025 Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1.23 olarak gerçekleşti. Verilere göre, 2025 Aralık ayında en yüksek artış lokanta ve oteller harcama grubunda (yüzde 3,24), en yüksek azalış ise giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda (yüzde -0,77) gerçekleşti.

İTO'nun İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde bir önceki aya göre; lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3.24, sağlık harcamaları grubunda yüzde 2.93, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,25 artış yaşandı. Yine ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2, konut harcamaları grubunda yüzde 1.90, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda artış ise 1.65 olarak açıklandı.

FİYAT DEĞİŞİMLERİNDE NE ETKİLİ OLDU?

İstanbul’da 2025 Aralık ayı fiyat indeksinin oluşumunda; Lokanta ve otel harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri, sağlık Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri etkili oldu.

Yine mevsimsel değişiklikler ve piyasa koşulları da fiyat artışlarında etkili olan faktörler olarak sıralandı. Verilere göre, 2025 Aralık ayında en yüksek artış Lokanta ve Oteller harcama grubunda (yüzde 3,24), en yüksek azalış ise Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda (yüzde -0,77) gerçekleşti.

