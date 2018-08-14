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Emeklilerin beklediği tarih geldi! Paralar hesaplara yatıyor

Milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi bu hafta hesaplarına yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri perşembe günü alabilirken, Emekli Sandığı emeklileri ise cuma günü paralarını alabilecek.

14 Ağustos 2018 Salı 07:58
Emeklilerin beklediği tarih geldi! Paralar hesaplara yatıyor

Milyonlar bayrama ikramiyeleri cebinde girecek. Tüm emeklilere bayram ikramiyeleri bu hafta yatırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri perşembe, memur emeklileri cuma günü bin lira ikramiyeyi hesabında görecek. Emeklilere bin lira, vefat eden emeklilerin maaşlarını alan hak sahibi yakınlarına ise hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; eşe 500, yetim çocuğa ise 250 lira tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. 2 dosyadan birden aylık alanlara ise tek dosya üzerinden ikramiye ödenecek. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

KİM, NE ALACAK?

Sürekli iş göremezlik geliri olanlara da ikramiye sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, bin liranın yüzde 25'i oranında, yani 250 lira tutarında bayram ikramiyesi ödenecek. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. 16 Ağustos'a kadar emekli aylığı bağlananlar da bin liralık ödemeyi alabilecek. Bu tarihten sonra emekli olanlar ise önümüzdeki yıldan itibaren bayram ikramiyelerini almaya başlayacak. Bu hafta 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira ödeme yapılacak.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 07:58
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