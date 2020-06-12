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Ekonomi

Emeklileri heyecanlandıran '405 liralık' teklif

Türkiye Emekliler Derneği ve memur konfederasyonları çalışırken verilen aile yardımlarının emeklilikte de devam etmesini teklif etti. Eğer uygulama hayata geçirilirse; 2 çocuğu olan, 405 lira ek gelire kavuşacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:51:00 -
Emeklileri heyecanlandıran '405 liralık' teklif

Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının teklifleri arasında yer alıyor.

Emekliye 405 lira

Teklifler hayata geçerse; çalışırken ödenen aile yardımı emeklilikte de sürecek. Takvim'de yer alan habere göre, memurlara eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için 36,52 lira olarak uygulanan aile yardımından, emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 405 lira alacak.

Gözler KPDK'da

Konu, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına da taşındı. Burada karara bağlanmayan konular Kamu Personel Danışma Kurulu'nda (KPDK) ele alınıyor. Emekliler, aile yardımı talebinin ilk KPDK toplantısının gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor. TÜED de "Aile yardımının emeklilikte de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz" diyor.

Her ay eş-çocuk desteği

Memurların aile yardımı Temmuz'da maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Tutarlar en az yüzde 4 yükselecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ün üstünde çıkarsa, aşan kısım kadar fark da eklenecek.

 

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Yorumlar

serdar

reisim verdikçe veriyor
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Mesut Sarp

Gercekten cok heyecanlandım. Yav durun nerdeyse kalbim duracak...
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