'Emeklilere ve memurlara Ocak'ta en az yüzde...'

Herkesin merakla beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından resmen açıklandı. Aylık yüzde 9.49 olarak açıklanan enflasyon rakamları üzerinden Ocak 2024'te SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlara yapılacak zam oranını da Özgür Erdursun duyurdu.

71 yaTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 47,83 oldu. Aylık bazda ise bir önceki aya göre değişim oranı %9,49 olarak belirlendi.

Herkesin merak ettiği enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da Ocak 2024'te SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile memurlara yapılacak enflasyon farkı zammını da sosyal medya hesabından açıkladı.

OCAK ZAMMINI AÇIKLADI

Yüzde 9.49 olarak açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranını 2022 yılına göre oranlayan Erdursun, 2024 Ocak ayında verilecek zammı da hesaplamış oldu. Özgür Erdursun tarafından yapılan hesaplamaya göre SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlar ocak ayında en az yüzde 58 oranında enflasyon zammı alacak.

Özgür Erdursun haberi şu sözlerle duyurdu: "TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9,49 olarak açıkladı. Enflasyon Oranını 2022’ye oranladığımızda 2024 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlara en az %58 oranında enflasyon farkı(zam) verilir…"

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ERDOĞAN 'EZDİRMEYİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin zam beklentisine 'Yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık' ifadelerini kullanmıştı. Körfez ülkeleri turu dönüşü emekli ve memurlara yapılan zamlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ""Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" ifadelerini kullanmıştı.

Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan zamma dikkat çeken Erdoğan, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" demişti.