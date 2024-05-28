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Gündem Emeklilere vaadiniz ne oldu? İstismarı bırakın sözünüzü tutun
Gündem

Emeklilere vaadiniz ne oldu? İstismarı bırakın sözünüzü tutun

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:32:00 -
Emeklilere vaadiniz ne oldu? İstismarı bırakın sözünüzü tutun

Seçim öncesi Ekrem İmamoğlu, emeklilere 10 bin lira pazar desteği, Mansur Yavaş ise 2 bin lira yardım sözü vermişti. CHP’li iki başkan sessizliğe bürünürken, Özgür Özel’in emeklilere ard arda vaatlerde bulunması “istismar siyaseti” olarak değerlendirildi.

Buğra Kardan  İstanbul

Yalan ve entrika üssü CHP, istismar siyasetine de ara vermiyor. Genel Başkan Özgür Özel ve ekibi, emekçiler gibi emeklilere de içi boş vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler ciddiye alınmıyor. Nitekim emekli mitinginde Özel’in “İlk 100 günde emekli maaşını asgari ücret düzeyine çekeceğiz” taahhüdünü ciddiye alan olmadı. Hatırlara da yerel seçimlerden evvel CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emeklilere 10 bin lira pazar desteği, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 2 bin lira yardımda bulunma sözü verdiği geldi. İmamoğlu kılını kıpırdatmazken, Yavaş’ın emeklilerin küçük bir bölümüne sahip çıktığını partilisi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Mansur Bey’in Ankara’da 1 milyon 500 bin emekliden sadece 22 binine yardım yaptığı belirlendi” sözleriyle ortaya koymuştu.

Emeklileri istismar ediyorlar

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem Milletvekili İbrahim Aydemir, şu değerlendirmelerde bulundu: “Özel ve arkadaşları da fonlu gazeteler de samimi değil. Bunlar samimi olsalar İmamoğlu’nun ve Yavaş’ın emeklilere verdiği sözleri neden tutmadığı sualine yanıt verirlerdi. Bizim ‘Ele verir talkını, kendi yutar salkımı’ diye bir atasözümüz var. Bu atasözünü hayata en çok yansıtan CHP’dir. CHP istismar eder. CHP, iftira atar ve gerçeği ters yüz eder. Bu böyle geldi, böyle gidecek.

Bir tane sözünü tutmadı

İmamoğlu, Yavaş ve diğer belediye başkanlarının çok ciddi taahhütleri vardı. Biri dahi yerine getirilmedi. Buna rağmen Özel ve arkadaşları utanmadan sıkılmadan emeklileri istismar etmeye yöneliyor. İçten olsalar kendi belediye başkanları tarafından tutulmayan sözleri saklamak, AK Parti hükümetinin emekliler için yürüttüğü faaliyetleri, attığı adımları bir kenara koymak için didinmezlerdi. CHP ekmeden biçmeye çalışmaktadır. Gayret sarf etmeden sofraya oturmaya çabalamaktadır ama başaramayacaktır. Bu istismar sadece emekliler için değil, tüm toplum kesimleri için geçerli. Bilinmeli ki CHP başarılı olamayacak. Hükümet ile emeklileri karşı karşıya getiremeyecek. 2002’den bu yana AK Parti hükümeti tarafından pek çok sıkıntı giderildi. Emeklilere her kolaylık tanındı. Asgari ücretlilere sayısız destek verildi. Kanun teklifinin birinci imza sahibi olarak kaydediyorum, asgari ücretten vergiyi bütünüyle Erdoğan döneminde kaldırıldı.

Enflasyon mutlaka düşecek

Komisyonlarda, TBMM’de CHP’li arkadaşlarıma “Bu yerel yönetimlerce işçilere, çalışanlara, emeklilere ne gibi imkânlar sunulmuştur’ diye soruyordum, cevap veremiyorlardı. Bir tane icraat sayamıyorlardı, sayamazlar da. Onlar, yalanlarla ve iftiralarla ilerlemeyi tercih ederler. Yahu emeklilere bayram ikramiye vermek CHP’lilerin akıllarından geçmezdi. Onların hayal dahi edemediklerini AK Parti hükümeti yaptı. CHP’liler, belediyeleri emekliler için bir şey yapmadılar. Bunlar vaatlerini tutmazlar. AK Parti hükümeti ise samimi olup sözlerini tutar. Akılcı metotlarla enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirecek. Böylece emeklileri daha müreffeh kılacak, toplumun huzurunu arttıracak.”
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Yorumlar

Bunkarin NAMUSLARINI TEMINAT GOSTERIP VERDIGI ISTEN CIKARMAMA SOZLERINI TUTMADIKLARINI DA iyi bilir millet

...... .

Aykut şen

Daha çalısanlarının maşını yuzde 30 40 arası eksik veren bunların belediyeleri degil mi?
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