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Ekonomi Emeklilere seyyanen zam var mı? Seyyanen zam ne kadar?
Ekonomi

Emeklilere seyyanen zam var mı? Seyyanen zam ne kadar?

Milyonlarca SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri 1100 TL’lik bayram ikramiyesini bayramdan önce almanın mutluluğunu yaşadı. 2021 emekliye seyyanen zam son dakika haberleri yakından takip edilirken, Türkiye Emekliler Deneği de emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam verilmesiyle birlikte milyonlarca emekli daha yüksek maaş alacağını açıkladı. Peki emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? 2021 emekliye seyyanen zam ne zaman verilecek? Emekli seyyanen zam ne zaman? İşte seyyanen zam detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 12:24:00 -
Emeklilere seyyanen zam var mı? Seyyanen zam ne kadar?

Emeklilerin aylık maaşını yükseltme isteği çerçevesinde bütün çalışanlar için seyyanen zam yapılması konusu gündeme alındı. Yüzdelik zamlarda maaşlara bağlı olarak farklı zam alınmasından vazgeçilip bütün emeklilere eşit düzeylerde zamlar yapılacak. Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşları aylık 1800 TL olacak.

Emekliye seyyanen zam var mı?

Emekli maaşlarına iki türlü zam yapılır. Bu zamlardan ilki yüzdelik zamlardır. Yüzdelik zam olarak ifade edilen zamlara göre herkesin maaşına göre zam yapılmaktadır. Emekli aylıklarının artırılabilmesi için öneriler sunan Türkiye Emekliler Deneği’nin sunduğu yeni teklife göre emeklilikte seyyanen zam sistemi uygulanması talep ediliyor. Öte yandan talepler çerçevesinde yüzde 35’lerde olan alt sınırın aylık bağlama oranının yüzde 70’e yükseltilmesi isteniyor.

Seyyanen zam ne kadar?

Türkiye Emekliler Deneği’nin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam uygulanması durumunda emeklilerin daha yüksek tutarlarda maaş alabilecekleri ifade edilmiştir. TÜFE oranlarında uygulanan yüzdelik zamların yetersiz olduğu belirtilirken, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması önerisi sunuldu. Gösterge sistemine geçiş yapılıp mevcut sistemde 35’teki alt sınır aylık bağlama oranlarının 2 kat artırılıp en az yüzde 70 bandına getirilmesi talep ediliyor. Söz konusu uygulamayla en düşük emekli aylığının 1800 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamı demektir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

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