0553 313 94 23

Emeklilere müjdeli haber! Maaşlara zam geliyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 9.17`lik enflasyon zammıyla 607 liraya varan artış yaşandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:24
Emeklilere müjdeli haber! Maaşlara zam geliyor

En yüksek emekli maaşı ek ödemeyle birlikte 5 bin 88 liraya yükseldi. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla beklediği Temmuz zammının oranını öğrenirken, yeni maaşları için de gün sayıyor.

Emekliler, maaş alma günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak Yüzde 9.17`lik artış ile yılın ikinci zammını ceplerine koymaya hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 607 liraya varan zam olacak. Haziran itibarıyla en yüksek net emekli maaşı 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyordu.

Bu maaşa yüzde 9.17`lik Temmuz artışı ile birlikte 410 lira 93 kuruş zam geliyor. En yüksek net emekli maaşı 4 bin 892 lira 19 kuruşa çıkıyor. Haziran`da 4 bin 481 lira 26 kuruş alan emeklinin eline geçen maaş ise ek ödeme ile birlikte 4 bin 660 lira 51 kuruştu. En yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin eline geçen para ise Temmuz zammı ile 427 lira 36 kuruş yükselerek 5 bin 87 lira 87 kuruş oluyor. Böylece Haziran`da net 4 bin 481 lira 26 kuruş alan kişinin, Temmuz zammı ile eline geçen parasında 606 lira 61 kuruş artış oluyor.

EN DÜŞÜK 144 TL

Bağ-Kur esnaf emeklisinin bin 405 lira olan taban maaşı ise yüzde 9.17 zam ile 128 lira 83 kuruş artacak. Taban maaşı bin 533 lira 83 kuruşa yükselecek.

Bağ- Kur tarım emeklisinin 988 lira 91 kuruş olan taban maaşı ise yeni zamla 90 lira 68 kuruş artacak Zamlı maaşı bin 79 lira 59 kuruş olacak. 2000 öncesi emekli olan SSK`lının taban maaşı da bin 569 lira 63 kuruştan bin 713 lira 56 kuruşa çıkacak. Maaşında 143 lira 93 kuruşluk artış yaşanacak.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 23:24
  1. Bağ-Kur
  2. SSK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'e çok sert tepki: Bu yasa kabul edilemez
    1. İsrail'e çok sert tepki: Bu yasa kabul..
    2. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi..
    3. Havuç yağı ile detoks yapın!
    4. Emeklilere müjdeli haber! Maaşlara zam..
    5. Saçlarınıza maden suyu ile bakın!
    6. Yanık izi nasıl geçer?
    7. Bebeklerde ishalin sebepleri
    8. Lohusa depresyonuna dikkat!
    9. Hangi renk sarımsak daha faydalı?
    10. Bacak egzersizleri beyni güçlendiriyor!
    11. Düşük tansiyon evde nasıl tedavi edilir?
    12. Trump'ın faiz isyanı! Ne zaman yukarı..
    13. Bademcik taşı nedir?
    14. Bu yiyecekler migrene iyi geliyor!
    15. CHP'li isimden kurultay çıkışı: Baskı..
    16. Süper Lig'de bomba patlayacak! Atiba..
    17. Trump'ın açıklamaları ortalığı..
    18. Trump'tan olay açıklama: Çatlayın!
    19. Tavuk suyu nasıl saklanmalıdır?
    20. Kars’ta silahlı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak