Emeklilere müjdeli haber! Maaşlara zam geliyor

En yüksek emekli maaşı ek ödemeyle birlikte 5 bin 88 liraya yükseldi. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi merakla beklediği Temmuz zammının oranını öğrenirken, yeni maaşları için de gün sayıyor.

Emekliler, maaş alma günlerinde yeni maaşlarına kavuşacak Yüzde 9.17`lik artış ile yılın ikinci zammını ceplerine koymaya hazırlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 607 liraya varan zam olacak. Haziran itibarıyla en yüksek net emekli maaşı 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyordu.

Bu maaşa yüzde 9.17`lik Temmuz artışı ile birlikte 410 lira 93 kuruş zam geliyor. En yüksek net emekli maaşı 4 bin 892 lira 19 kuruşa çıkıyor. Haziran`da 4 bin 481 lira 26 kuruş alan emeklinin eline geçen maaş ise ek ödeme ile birlikte 4 bin 660 lira 51 kuruştu. En yüksek SSK, Bağ-Kur emeklisinin eline geçen para ise Temmuz zammı ile 427 lira 36 kuruş yükselerek 5 bin 87 lira 87 kuruş oluyor. Böylece Haziran`da net 4 bin 481 lira 26 kuruş alan kişinin, Temmuz zammı ile eline geçen parasında 606 lira 61 kuruş artış oluyor.

EN DÜŞÜK 144 TL

Bağ-Kur esnaf emeklisinin bin 405 lira olan taban maaşı ise yüzde 9.17 zam ile 128 lira 83 kuruş artacak. Taban maaşı bin 533 lira 83 kuruşa yükselecek.

Bağ- Kur tarım emeklisinin 988 lira 91 kuruş olan taban maaşı ise yeni zamla 90 lira 68 kuruş artacak Zamlı maaşı bin 79 lira 59 kuruş olacak. 2000 öncesi emekli olan SSK`lının taban maaşı da bin 569 lira 63 kuruştan bin 713 lira 56 kuruşa çıkacak. Maaşında 143 lira 93 kuruşluk artış yaşanacak.