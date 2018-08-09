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Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı

SGK, 12 milyon emekliye 4 bin 809 liralık avans için hazırlıkları tamamladı. Kamu bankaları ise emeklilere faizsiz kredi sistemiyle nakit desteği sağlamak için çalışma yapıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 08:28
Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı

Emekliye ayrılıp, maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sağlıyor. Yeni emekli olanlara verilecek avans imkanının kapsamı genişletilecek. Düzenleme hayata geçerse, tüm emekliler maaşlarının 3 katı kadar avans alabilecek. Öte yandan kamu bankaları, emeklilere nakit desteği sağlamak için 'faizsiz kredi' hazırlığı yapıyor. Düzenleme hayata geçerse vatandaş, aylığını aldığı bankadan maaşının 10 katına kadar kredi kullanabilecek.

ESKİ EMEKLİ DE FAYDALANACAK

Avans miktarı, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabiliyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tasarıya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

MAAŞINI ALDIĞI BANKADAN

Faizsiz kredi için ise kamu bankalarının çalışmaları devam ediyor. Kampanya kapsamında, emekliler maaşlarına göre belli miktarda kredi çekebilecek ve borcunu faizsiz olarak maaşlarından kesilecek taksitlerle geri ödeyebilecek. Yapılacak düzenlemeyle, emeklilere 10 maaşa kadar faizsiz kredi verilmesi öngörülüyor. Bu konuda kamu bankaları devreye girecek ve emeklilere kredinin yolu açılacak. Emekli, maaşını kredi veren bankadan alacak. Üst limiti 30 bin lira olacak.Taksit ödemelerinin sürdüğü dönemde emekliler maaşlarını krediyi veren bankadan alacak. Böylece taksitler hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir işlem yapmasına da gerek kalmamış olacak.
 
İKRAMİYE 16 AĞUSTOS'TA

Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin ödeme tarihi belli oldu. Bin lira ikramiye, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta ödenecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, “Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 08:28
  1. emeklilere avans
  2. emekli

YORUM YAZ

  • YagmurDagYagmurDag2 sa önce
    Cok yerinde bir iş yapmışlar ...
  • ÇetinÇetin1 sa önce
    SGK konu hakkında 10,15 gün önce açıklama yaptı öyle bir çalışma yok
  • KanunîKanunî2 sa önce
    Krediyi SGK yalanlamış idi şimdi yine haber oldu !Güvendiğimiz gazeteler de mi (yeni akit) artık asparagas yapıyorlar? Emekli ikramiyesi ni anladım da aylık lar ne zaman ödenecek ? İkramiye ve aylık toplamı 35 milyar TL civarında galiba, emisyona girince dõviz ve fiyatları etkiler mi acaba ? Haydi hayırlısı...
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