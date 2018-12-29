THY- Euroleague
0553 313 94 23

Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda

Hükümet, emeklilere 2019 yılında birçok destek sağlayacak. Ocak'ta maaşları zamlanacak olan emeklilerin ek ödemeleri de artacak.

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:19
Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda

12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için hükümet, 2019 yılında da tüm imkânları sunacak. Bin lira altı emekli aylığı kalmayacak. Emekli memurlar göreve dönebilecek. Emekli olup da iş kurana kredi desteği verilecek.

Destek paketi hazır

Bir yılı aşan özel sağlık sigortaları yapılacak. Ek gösterge düzenlemesinden, bir milyon emekli de yararlanacak, annelerin, ev kadınlarının erken emeklilik haklarına erişimleri sağlanacak. Emeklilerin gelecekte yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmalarını engellemek, sosyal güvenlik hizmetlerini güçlendirmek için, 2019 destek ajandasında yer alan başlıklar şöyle:

Ek ödeme artacak

2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı belli olacak. 5 aylık enflasyona göre (temmuz- kasım) emeklilerin ocak zammı, yüzde 10.64 olarak görünüyor. Bu sonuçlara göre emeklilerin aldığı ek ödeme miktarında da artış yaşanacak. Maaşın yüzde 4'ü olarak verilen ek ödeme, maaş yükseldikçe değişiklik gösterecek.

Girişimciye kredi

İş kurmak isteyen emekliler, düşük faizli kredi ve devlet kefaretiyle desteklenecek. Taslak aşamasındaki projenin, 2019'da hayata geçirilmesi gündemde. Teşvikten faydalanmak isteyen girişimci emekliyle banka arasında, KOSGEB'in aracılık edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, sadece seçilen projelere destek verileceği öğrenildi.

Emekli memurlar göreve

Yeni hükümet sistemiyle kamu ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrılan yöneticiler, uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek. Bu kişilere esnek çalışma sistemi uygulanacak.

Hizmette kolaylık sağlanacak

SGK bütünleşik mali yönetim sisteminin hayata geçirilmesiyle, emekli hizmetleri etkinleştirilecek. Emeklilik başta olmak üzere, sosyal güvenlikle ilgili kamu hizmetlerinin önemli bir kısmına e-devlet kapısı üzerinden erişim sağlanacak.

Sigorta sistemi güçlenecek

Yeni yılda sigortacılık daha da geliştirilecek. Özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin öngörülebilir olması sağlanacak. Özel Emeklilik Sektörleri Gözetim ve Denetim Politika Belgesi uygulamaya konulacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 13:19
  1. Ekonomi
  2. Özel Emeklilik
  3. Emekli maaşları
  4. Emekli maaşı
  5. KOSGEB

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş19 dk önce
    nedir şimdi bunlar müjdemi. devlet iş kuran emekliye borç para verecekmiş miş. sanki badava veriyor geçin bunu yahu. bir kere 2000 senesinden sonra emekli olanların intibak hakkını vermedi birde oy beklesin emeklilerden. ekonomide sınıfta kaldı. her şey % 80 oranında zamlandı. daha soğan fiatları et fiatları hiç düşmedi. birde devlet % 10 oranında doğal gazdan elektrikten indirim yapıyormuşmuş. % 80 zam yap % 10 indir bu millet aptaldı yer. poşetrlerden acaba kimleri zengin edecek devlet 25 kuruşa poşet. bu kadar ayağamı düştü akp

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Toplantı salonunda Binali Yıldırım detayı!
  1. Toplantı salonunda Binali Yıldırım..
  2. Fenerbahçe, yılın bombasını patlattı
  3. Bolu Yeniçağa'da su kuyusu sondajı..
  4. Erzincan'da 110 köy yolu kardan kapandı
  5. İran'da öğrencilerin hayatını..
  6. Rusya'nın iddiası: Esed rejimi..
  7. Ümraniye AK Parti belediye başkan..
  8. Banka çalışanından büyük vurgun! 15..
  9. Rusya'da kritik Suriye zirvesi başladı!
  10. Binali Yıldırım kimdir nerelidir kaç..
  11. Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü
  12. Eskişehir'de durdurulan araçta, tarihi..
  13. Osmaniye Otogarı'nda silah ve..
  14. İtiraflar PKK'nın gerçek yüzünü ortaya..
  15. AK Parti İBB belediye başkan adayı kim..
  16. Şeyma Döğücü kimdir, nerelidir?
  17. Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla..
  18. İstanbul'da yılbaşı gecesi ağır tonaj..
  19. MİT, aranan FETÖ mensubunu..
  20. Otomobilin çarptığı kadın yaşamını..
Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
Ajan Dündar’a yargı kıyağı
Ajan Dündar’a yargı kıyağı
Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!

Günün Karikatürü

28 Aralık 2018
Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?