Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda

12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için hükümet, 2019 yılında da tüm imkânları sunacak. Bin lira altı emekli aylığı kalmayacak. Emekli memurlar göreve dönebilecek. Emekli olup da iş kurana kredi desteği verilecek.

Destek paketi hazır

Bir yılı aşan özel sağlık sigortaları yapılacak. Ek gösterge düzenlemesinden, bir milyon emekli de yararlanacak, annelerin, ev kadınlarının erken emeklilik haklarına erişimleri sağlanacak. Emeklilerin gelecekte yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmalarını engellemek, sosyal güvenlik hizmetlerini güçlendirmek için, 2019 destek ajandasında yer alan başlıklar şöyle:

Ek ödeme artacak

2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı belli olacak. 5 aylık enflasyona göre (temmuz- kasım) emeklilerin ocak zammı, yüzde 10.64 olarak görünüyor. Bu sonuçlara göre emeklilerin aldığı ek ödeme miktarında da artış yaşanacak. Maaşın yüzde 4'ü olarak verilen ek ödeme, maaş yükseldikçe değişiklik gösterecek.

Girişimciye kredi

İş kurmak isteyen emekliler, düşük faizli kredi ve devlet kefaretiyle desteklenecek. Taslak aşamasındaki projenin, 2019'da hayata geçirilmesi gündemde. Teşvikten faydalanmak isteyen girişimci emekliyle banka arasında, KOSGEB'in aracılık edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, sadece seçilen projelere destek verileceği öğrenildi.

Emekli memurlar göreve

Yeni hükümet sistemiyle kamu ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrılan yöneticiler, uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek. Bu kişilere esnek çalışma sistemi uygulanacak.

Hizmette kolaylık sağlanacak

SGK bütünleşik mali yönetim sisteminin hayata geçirilmesiyle, emekli hizmetleri etkinleştirilecek. Emeklilik başta olmak üzere, sosyal güvenlikle ilgili kamu hizmetlerinin önemli bir kısmına e-devlet kapısı üzerinden erişim sağlanacak.

Sigorta sistemi güçlenecek

Yeni yılda sigortacılık daha da geliştirilecek. Özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin öngörülebilir olması sağlanacak. Özel Emeklilik Sektörleri Gözetim ve Denetim Politika Belgesi uygulamaya konulacak.