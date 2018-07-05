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Emeklilere bir müjde daha!

Milyonlarca emeklinin zam oranı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Hükümetin hazırladığı yeni düzenlemenin hayata geçmesi durumunda emekli vatandaş, aldığı maaşın 10 katına kadar faizsiz kredi kullanabilecek.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:28
Emeklilere bir müjde daha!

Kamu bankaları, emeklilere nakit desteği sağlamak için faizsiz kredi hazırlığı yapıyor. Düzenleme hayata geçerse vatandaş, aylığını aldığı bankadan maaşının 10 katına kadar kredi kullanabilecek. Öncelikle kamu bankalarıyla görüşmeler yapılacak. Buna göre emeklilere maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verilmesi gündeme gelecek.

ÖDEME EMEKLİ MAAŞINDAN TAKSİT TAKSİT KESİLECEK

Emekliler krediyi isterlerse daha az kullanabilecek. Kredinin geri ödemesi ise emeklinin maaşından taksitler halinde kesilecek. Taksit ödemelerinin sürdüğü dönemde emekliler maaşlarını krediyi veren bankadan alacak. Böylece taksitler hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir işlem yapmasına da gerek kalmamış olacak.

EK ÖDEMELER ARTACAK

2006 yılında emeklilere ödenen vergi iadesi kaldırılmış, yerine ek ödeme getirilmişti. Emekli aylıklarına göre yapılan ek ödeme 2 oran üzerinden ödeniyor. 2018 yılı ocak itibarıyla emekli aylıkları bin 18 liraya kadar olanlara yüzde 5, bin 18 liranın üzerinde olanlara yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. 12 milyon emekliye maaşının yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödemenin yüzde 9'a çıkarılması gündemde. Düzenleme hayata geçerse maaşlar 30 ila 224 lira artacak.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:28
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