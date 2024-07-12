4 milyon emekliyi zam heyecanı sararken, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Hükümet en düşük emekli maaşı için çalışmalara başlarken ek artış tutarının maaşların yatacağı tarihe kadar netleşmesi bekleniyor. Peki emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? İşte detaylar...

Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük maaş için harekete geçildi.

Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

Bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde herhangi bir değişiklik olmaması anlamına geliyor.

2 milyon emekli ise belirlenen oranın altında zam alabilecek.

Kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olanların zam oranı yüzde 24,73'ün altında olacak.

Örneğin 8 bin 500 lira olan bir emekli aylığı, yüzde 24, 73'lük zam ile birlikte 10 bin 602 liraya yükselecek.

Bu durum ise sadece 600 liralık bir artış anlamına geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı için rakam, ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek.

En düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında belirlenmesi bekleniyor.

Yüzde 24,73'lük zam göz önüne alındığında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira civarına yükseltilmesi görüşü ağırlık kazanmış durumda...

Uzmanlara göre bu rakam ile bütün emekliler yüzde 25 civarında zam almış olacak.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak belirlenmişti.

SEYNANEN ZAM DÜŞÜNÜLMÜYOR

Emeklilere seyyanen zam iddiaları da bulunuyordu.

AK Partili yetkililer, bu iddialara ilişkin "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

Söz konusu düzenleme ile kök aylıklar değişmeyecek. Kök aylığın üzerindeki rakamlar Hazine desteğiyle tamamlanacak.

En düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için kanun teklifi gerekiyor.

AK Parti kurmaylarının çalışmaya kısa süre içerisinde son şeklini vermesi bekleniyor.

Düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Bu süreçlerin ardından en düşük emekli maaşını artıracak teklif Meclis'e gelecek.

DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?

En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar netleşmesi bekleniyor.

Yasal düzenleme gerektirdiği için bu ayın maaşlarına yetişememe ihtimali de bulunuyor.

Emekli maaşı düzenlemesinin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek.

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EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

SSK emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin ise maaş tarihleri ayın 25'i ile 28'i arasında değişiyor.

EMEKLİ SORUNU KALICI OLARAK NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

Uzmanlara göre uzun vadede bu sorunun ortadan kaldırılması için 2000 sonrası emeklilere yönelik intibak düzenlemesi gerekiyor.

2008 sonrası emekliler için ise azalan emekli aylık bağlama oranlarının artırılması gerekiyor.

Uzun vadede gerekli adımların atılmaması halinde Ocak 2025'te yeniden en düşük emekli maaşında artışın gündeme geleceği belirtildi.