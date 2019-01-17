Emekliler yakıt ve kira desteği talep ediyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesinin emeklilerin hane halkı tüketim harcamalarını artırdığını belirterek, “Emeklilerimizin bilhassa kış aylarında yakıt ve kira desteğine ihtiyaç duyduğu açıkça ortadadır” dedi.

Ergün, yaptığı açıklamada kira, yakıt, aidat, elektrik, su ve benzeri kalemlerin bir ailenin harcamalarının önemli bölümünü oluşturduğuna dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranları ile hane halkı tüketim harcamaları rakamlarının yaşam koşullarından uzak olduğunu öne süren Ergün, şunları kaydetti:

“Kira, yakıt, aidat, elektrik, su ve benzeri kalemlerin bir ailenin harcamalarının yüzde 20 veya 30’u arasında kaldığına inanmak mümkün görünmüyor. TÜİK’in bu hesaplamaları hangi ülkede yaptığını açıkçası çok merak ediyoruz. Yeni yılla birlikte kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi emeklilerimizin hane halkı tüketim harcamalarını yükseltiyor. Bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60’ına denk geliyor. TOKİ konutları tarzında bir evdeki yaşam koşullarında ise kira, aidat, ısınma, aydınlatma gibi harcamalar ortalama seviyede aylık alan bir emeklinin aylığının yarısını götürüyor.”