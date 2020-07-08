Emekliler tekrar çalışırsa maaşları kesilir mi?

Çalışan emeklilerin maaşı kesilir mi? Emekli olduktan sonra işçi olarak çalışanların durumu ne olur? Bağ-Kur, SSK veya T.C. Emekli Sandığı emeklisi olup da emekli olduktan sonra işçi olarak çalışanların işverenleri özetle SSK'ya her ay emekli işçileri için SGDP (sosyal güvenlik destek primi) ödemek zorundadırlar. Nereden emekli olursa olsun emekli olduktan sonra bir fabrikada veya işyerinde işçi olarak çalışmaya başlayan bir kişinin emekli aylığına hiç dokunulmaz sadece işe başladığı işyerinde aldığı ücretin yüzde 30'u oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) SSK'ya ödenir. Bu yüze 30 oranının dörtte biri işçi ücretinden, yüzde 22.5'i da işverenden alınır.

Emekliler çalışmaya devam ederse maaşları kesilir mi?

Emekli olduktan sonra SSK'lı olarak çalışanlar her iki maaşı da alabilirler. Emekli maaşları kesilmez Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra işyeri açan ya da ortak olanlar yani Bağ-kur kapsamında çalışanların maaşları kesilmez, bir prim ödemezler. Malulen emekli olanlar herhangi bir şekilde çalışmaya başlarlarsa emekli maaşları kesilir. Sürekli iş görmezlik ödeneği alanlar çalışmaya başlarlarsa ödenekleri kesilmez. Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra kamuda çalışanların emekli bazı istisnalar dışında maaşları kesiliyor., Vergi indirimi ile erken emekli olan engelliler çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.