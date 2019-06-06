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Emekliler ne kadar zam alacak? Son dakika emekiye temmuz ayı maaş zammı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz zammına çevrilmişken emekli zammına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Mayıs ayının enflasyon rakamları açıklanmasının ardından temmuzda emekli maaşlarına enflasyon farkı yansıtılmasını bekleyen SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi temmuz zam artışana ilişkin yüzde 5’in üzerinde zam oranının çıkması neredeyse kesinleşti. Peki En düşük emekli memur maaşı ne kadar? En yüksek emekli memur maaşı ne kadar? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en yüksek maaşı ne kadar olacak? 2019 temmuzda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Son dakika emekiye temmuz ayı maaş zammı ne kadar olacak? Emekli temmuz zammı belli oldu mu?

06 Haziran 2019 Perşembe 10:48
Emekliler ne kadar zam alacak? Son dakika emekiye temmuz ayı maaş zammı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz zammına çevrilmişken emekli zammına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Mayıs ayının enflasyon rakamları açıklanmasının ardından temmuzda emekli maaşlarına enflasyon farkı yansıtılmasını bekleyen SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi temmuz zam artışana ilişkin yüzde 5’in üzerinde zam oranının çıkması neredeyse kesinleşti. Peki En düşük emekli memur maaşı ne kadar? En yüksek emekli memur maaşı ne kadar? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en yüksek maaşı ne kadar olacak? 2019 temmuzda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekliye temmuz zammı geliyor. Milyonların heyecanla beklediği oranlar belli oldu. Peki kim ne kadar zam alacak, en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtı...

 

 

Emekli son dakika zam haberleri. Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak? Emekli memur temmuz zammı son dakika. Emeklilerin beklentisi temmuz ayı maaş zammı son dakika netleşiyor. Mayıs ayının enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra temmuzda emekli maaşlarına enflasyon farkı yansıtılcak. Emekliye temmuz zammı geliyor. Milyonların heyecanla beklediği oranlar belli oldu. Peki kim ne kadar zam alacak, en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtı...

Bu artışın yüzde 5’in üzerine çıkması artık kesin gibi. Emekliler temmuz maaş zammına ilişkin vatanımıza milletimize hayırlı olsun. 2019 yılına ilişkin ilk emekli zamlarını ocakta almışlardı. Şimdi sıra ikinci zamda. Memur emeklisi heyecanla bekliyor açıklanacak emekli memur temmuz 2019 zam oranlarını. Milyonlarca memur ve emekli yapılacak enflasyon zamını bekliyor. Aslında emeklinin temmuz zammı son dakika oranları 3 Temmuz’da netleşecek. Ancak mayıs ayı enflasyon oranları emeklilerin alacağı temmuz zammına ilişkin sinyali verdi. Emeklilere yapılacak temmuz zammı yüzde 5’i açması kesinleşti. Yüzde 5’i aşan emekli zam oranlarına ilişkin emekliler, “Bulamayanlar var şükrediyoruz bundan daha iyisi olur mu? Bugün aldığım 1500-1600 maaş yeter mi?” diyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre yüzde 5’in üzerinde ancak kesin emekli temmuz zammı için gözler haziran ayı enflasyon rakamına çevrilmiş durumda.

 

En düşük emekli memur maaşı ne kadar?

Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte en düşük memur emeklisi maaşının da 2300 TL’yi aşması bekleniyor. Emekliler temmuz emekli maaşlarına yapılacak yüzde 5’lik zammın yeterli olmadığını savunarak, “Yüzde 20-25 oranında zam ancak yeter. Fazla versinler daha iyi.” diyor. Yüzde 5’e göre en yüksek memur emeklisi maaşları ise 6264 TL’ye çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı 1,050, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en yüksek maaşıise 6300 TL olacak. Sadece emekliler değil memurlar da temmuz ayındaki zam oranını merak ediyor. En düşük memur maaşı ocak zammıyla 3512 liraya çıkmıştı.

 

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 10:48
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