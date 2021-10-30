2022 yılı öncesinde emekliler maaşlarına ne kadarlık bir artış yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 yılında en düşük emekli maaşı ne olur?

Emekliler ne kadar zam alacak?

Emeklilerin gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Bilindiği emekli zammı enflasyona göre belirleniyor. 2021 yılının ikinci altı aylık sürecindeki enflasyon SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranının belirlenmesini sağlayacak. Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Ekonomistlerle yapılan Ekim ayı anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu.

Söz konusu enflasyon tahmini gerçekleşirse emekli maaşına ocak ayında yüzde 8,46 oranında zam yapılacak. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; emeklilere bu yıl önemli bir zam yapılacak. İki bin liranın altında maaş alanlara seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Böylece en düşük emekli maaşının 2 bin liraya yükseltilecek.