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Emekliler ’mavi tur’da

Mersin Büyükşehir Belediyesi İkinci Bahar Emekli Evi üyeleri, Akdeniz’in en güzel koylarına düzenlenen tekne turu ile maviliklerin keyfini doyasıya çıkardı.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:27
Emekliler ’mavi tur’da

Mersin Büyükşehir Belediyesi İkinci Bahar Emekli Evi üyeleri, Akdeniz’in en güzel koylarına düzenlenen tekne turu ile maviliklerin keyfini doyasıya çıkardı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, birbirinden farklı sosyal ve kültürel aktivite ve etkinlikler ile emeklileri bir araya getiriyor. Büyükşehir Belediyesi İkinci Bahar Emekli Evi üyesi emekliler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen tekne turuna katıldı. Mersin’in gizli kalmış güzelliklerinin içinde yer alan tekne turunda emekliler, denizin ve doğanın tadını çıkardı.


Tisan Adası ve koyu, Barbaros koyu, Boğsak Adası ve koyu, Dana Adası ve koyu gibi Mersin’in en bakir ada ve koylarında düzenlenen tur ile İkinci Bahar Emekli Evi üyesi 150 kişi, kentin doğal güzelliklerinin keyfini sürdü.


Tura katılan İkinci Bahar Emekli Evi üyesi Hasan Topçu, düzenlenen gezilerin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Emeklilerin düşünülerek, böyle bir gezinin düzenlenmesinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Başkanımız yeni seçildi ama hizmette sınır yok. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Mustafa Ertan Seyrek ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in çalışmalarını ve konuşmalarını yakından takip ettiği belirterek, “Belediyenin şu anda ne kadar sıkıntılı olduğunu, nasıl bir borç aldığını bizzat ben kendim dinledim. Buna rağmen elinden geleni yapıyor. Basından da izlediğim kadarı ile yaptığı tasarruflar var ve gereksiz yapılan harcamaların da önlemini almış. Bundan sonra da daha iyi hizmetler yapacağına inanıyorum. Bize bu hizmetleri sunduğu için de Vahap Bey’e teşekkürler” diye konuştu.


Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi limanından hareket edilerek başlayan mavi tur ile emekliler bir yandan çeşitli aktiviteler ile doyasıya eğlenirken, Akdeniz’in mavi sularında serinleyen İkinci Bahar Emekli Evi sakinleri, günün sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan ulaşım hizmetleri ile evlerine döndü.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:27
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