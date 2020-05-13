Emekliler erteleme istedi

Covid 19 salgını nedeniyle hükumetin bazı kesimler için yaptığı borç erteleme uygulamasından, icralık olan ve maaşlarında kesinti yaşayan emeklilerde faydalanmak istiyor.

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, yaşanan salgından dolayı hükumetin aldığı borç erteleme kapsamına icralık emeklilerinde alınması gerektiğini belirtti. Başkan Degen, "Başta Erzurum olmak üzere Türkiye geneli çok sayıda emeklimiz ağır yaşam koşullarından dolayı borçlanmış ve icralık olmuşlardır. Öyle emeklilerimiz var ki maaşlarının büyük bölümü icra kesintilerine gidiyor. Hal böyle olunca da icralık emeklilerimiz geçim konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar.

Covid-19 salgını nedeniyle hükumetin bazı kesimler için aldığı borç erteleme uygulamasının icralık olan emeklilerimizide kapsamasını talep ediyoruz. Genel merkezimiz ve şube başkanlıklarımızın bu konuda hükumet temsilcileri olan illerin milletvekillerine durumu aktararak konunun bir an önce uygulamaya konulması için girişimlere başladık. 6 aylık bir erteleme yapılması durumunda icralık olan emeklilerimizin maaşlarından kesinti olmaması durumunda özellikle önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Ramazan bayramına biraz olsun mutlu girecektir. Korona virüs salgını nedeniyle hükumetimizin içinde bulunduğu durumu da çok iyi biliyoruz. Ancak emeklilerimizin halini de göz ardı edemeyiz. Bugün emeklilerimiz aldıkları düşük maaşlardan dolayı ne bakkal nede marketlere gidip alışveriş yapabiliyor. Özellikle salgın nedeniyle temizliğe çok dikkat etmesi gereken emeklilerimiz sabun bile alamaz durumda. Temizlik ürünlerine yapılan zamları anlatmamıza gerek bile yok. Önümüzdeki süreçte hükumetimizden bir başka beklentimiz ise en düşük emekli maaşının asgari ücrete denk getirilmesidir. Her ne kadar sayın Cumhurbaşkanımız en düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunu ifade etse de halen daha 1000 TL altında maaş alan emeklimiz bulunmaktadır. Siyasilerimizin sorunlarımızı çözme noktasındaki gayretini biliyoruz. Ama bir gerçek var ki icralık olan çoğu emeklimizin hiç maaş bile alamadan geçinmeye çalıştığı da apaçık ortada. Hükumetimizden bu konularda emeklilerimize destek vermelerini bekliyoruz" dedi.