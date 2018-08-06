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Emekliler dikkat! Hesaba yatacak

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 24 Haziran seçimleri öncesi bayram ikramiyesi müjdesi verilmişti. İlk ikramiye Ramazan Bayramı'nda hesaba yattı. Emeklinin gözü şimdi Kurban Bayramı'nda. İşte emekli maaşları ile ilgili son gelişmeler...

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:15
Emekliler dikkat! Hesaba yatacak

Emekli maaşları gelişmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da A Haber'in canlı yayınında yaptığı açıklamada, hükümet tarafından yaklaşık 12,3 milyon emekliyi ilgilendiren müjdeyi geçen günlerde açıkladıklarını anımsatarak, "Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 lira bir ödememiz olacak." diye konuşmuştu.

Emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerini öne aldıklarını açıklayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşları daha da rahatlatmak adına hem emekli maaşlarının hem de ikramiyelerin ödemelerini öne aldık. Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin emekli ikramiyelerini de 8 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. Emekli Sandığındaki emeklilerimizin maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağkur emekli maaşlarımızı da 11-12-13 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğiz. Bayram öncesinde inşallah bu ödemelerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

Ramazan Bayramı'nda erken ödenen emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı'nda da erken bir tarihte ödenmesi bekleniyor. Şu an için resmi bir açıklama gelmedi.

EMEKLİLERE FARK ÖDEMESİ AÇIKLAMASI

Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların fark tutarları, 26 Temmuz Perşembe gününden itibaren ödenmeye başlandı.

Açıklamada, Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin, 1 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz tarihinde ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

Aylıklarını üçer aylık veya her ay alanlar için uygulanacak ödeme şekli şu şekilde sıralandı:

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında

Aylıklarını her ay alanlara ise Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

Açıklamada, ödenecek toplam fark tutarının 591 milyon 133 bin 92 lira 16 kuruş olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:15
  1. Adana
  2. emekliler
  3. emekli maaşları
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