Emekliler bayram ikramiyelerini alıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin başladığını söyledi.
Bilgin, yasal düzenlemeyle ikramiye tutarının bin 100 liraya yükseltildiğini anımsattı. Bilgin, “Emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyeleri dün itibarıyla ödenmeye başladı. Bu kapsamda 12.7 milyon emeklimiz için toplam 12.3 milyar lira ödeme yapılacak” dedi. Bilgin, ikramiyelerin SSK emeklilerinin hesaplarına dün yatırıldığına işaret etti. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise ikramiyelerini bugün alabileceklerine dikkat çekti.