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Ekonomi Emekli zammı ne kadar oldu?
Ekonomi

Emekli zammı ne kadar oldu?

2021 emekli zammı belli oldu mu, ne zaman? Emekli maaş zammı ne kadar olacak? sorusu emekliler tarafından merak ediliyor. 2021 Ocak SSK, BAĞKUR, memur en düşük emekli zammı ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 18:12:00 -
Emekli zammı ne kadar oldu?

Emekli maaşı son durum merak ediliyor. Emekli zammı ne kadar olacak? Sorusu gündem oldu. 4 Ocak'ta açıklanması beklenen emekli maaşı 2021 zammı beklentisinde sona yaklaşıldı, yüzleri güldürecek zam belli gibi! SSK, Bağkur ve memur emeklileri, emekli zammını araştırıyor.

Emekli zammı ne kadar oldu?

Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın düzeylerde olursa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında ocak ayında yüzde 7 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oran civarında zam yapılması bekleniyor.

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