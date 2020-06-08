Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı temmuz ayı zammında. Vatandaşlar “Temmuz ayı emekli maaşı zammı belli oldu mu?” , “Memur maaşı zammı ne kadar olacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Emekli zammı 2020 | Memur zammı belli oldu mu?

Emekli maaşlarına enflasyon oranlarına göre yılda iki kez zam yapılıyor. İlk zam ocak ayında yapıldı. İkinci zam ise temmuz ayında yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar enflasyon farkı yansıtılacak.

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 3.16 çıkarken, Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketindeki tahminler Ocak-Haziran enflasyonunun yüzde 4.4 olabileceğini gösterdi. Bu durumda memurların, emeklilerin zam oranı yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e çıkacak.

Şayet temmuz ayında yapılacak olan zam yüzde 4.41 olursa en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisinin maaşı bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa yükselecek.

Koronavirüs sürecinde alınan kararla en düşük emekli maaşı 1500 liraya çıkarılmıştı.

Temmuzda 4.41 olarak zam yapılırsa SSK'lı bir emekli en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek.

Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak.

Emekli zammı açıklandı mı?

3 Temmuz'da emeklilere yapılacak kesin zam belli olacak.