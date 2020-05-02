Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan S-400 açıklaması: CIA tarafından yapıldı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Beyazıt Karataş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır S400’ler için balistik füze kabiliyetinin test edilmediğine ait iddialar ortada dolaştı durdu. Bu iddialar iyice araştırılmadan Türkiye-Rusya yakınlaşmasını istemeyen ABD CIA destekli propaganda marifetiyle yurtiçinde yurdışında S400’leri kötülemek Patriot’ları savunmak için körü körüne yapıldı" dedi.

"Asılsız iddiaları tekrarlamaktan yorulmadılar"

Karataş, ortaya çıkan iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Halbuki her bilgiyi açık kaynaklardan ve internetten takip eden “saha tecrübesi” olmayan bir kısım taraflı yorumcular, 5 dakikalık bir arama ile S-400’lerin üretimlerinin başından itibaren her fırsatta hava soluyan hedeflere ve balistik füzelere karşı test/tatbikat atışlarının yapılmış olduğunu, bundan sonrada yapılacağını bilmelerine rağmen asılsız iddialarını tekrarlamaktan yorulmadılar. Yorulacaklarını da sanmıyorum" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

Böylece bir asılsız iddiayı daha çürütmek maksadıyla “açık kaynaklardan” elde ettiğimiz bilgilere göre S-400’lerin özellikle balistik füzelere karşı 2007-2019 yılları arasında onlarca test/tatbikat atışlarının yapıldığı önümüzdeki yıllarda da yapılacağı anlaşılmaktadır.