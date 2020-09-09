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Dünya Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan kritik S-400 uyarısı! ‘Hızlandırılmalı’ diyerek acil kodlu çağrı yaptı
Dünya

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan kritik S-400 uyarısı! ‘Hızlandırılmalı’ diyerek acil kodlu çağrı yaptı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ‘acil ihtiyaç nedeniyle ikinci parti S-400’lerin gelişi hızlandırılmalı’ diyerek çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:39:00 -
Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan kritik S-400 uyarısı! ‘Hızlandırılmalı’ diyerek acil kodlu çağrı yaptı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili kritik çağrıda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle aktif edilme süreci ertelenen ve bazı uzmanların ise eğitim amaçlı çalışmaların yürütüldüğü konusunda yorumlar yaptığı S-400’ler ile ilgili Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan yeni açıklamalar geldi.

Tümgeneralin açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Karataş, ikinci parti S-400’ler konusunda acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş Doğu Akdeniz’de gerilim yaşanan Yunanistan ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

‘Türkiye, Yunanistan’ı boğar’ diyen Karataş, ‘Havada da denizde de karada da Yunanistan’ın Türkiye ile mücadele etmesi söz konusu değil’ ifadelerini kullandı.

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