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Gündem Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli
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Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili çok kritik uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 17:53:00 - 2020-08-27 18:00:47
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Ege ve Akdeniz’de Yunanistan’ın provokasyonları sonrası artan gerilimle ilgili TRT Haber’e konuştu.

Deniz Kutluk, Yunanistan’ın uluslararası arenada aradığı desteği bulamadığını söyleyerek, sürecin bilinçli çatışmaya gittiğini belirtti.

Krizin bir yerde sona ereceğini söyleyen Kutluk, Yunanistan’ın hakkı olmayan şeyleri istediğini söyledi.

Kutluk, Atina yönetiminin bölgedeki adımlarının Yunan halkının acılar çekmesine neden olabileceğini kaydetti.

Türkiye’nin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin de konuşan Kutluk, ‘alarm seviyesine geçilmeli’ dedi.

"Adalet Divanı'na gitmek şart oldu"

Türkiye’nin adaların silahlandırılmasına karşın Adalet Divanı’na gitmesi gerektiğine dikkat çeken Kutluk, şöyle devam etti:

Meis, Paris Anlaşması'na göre silahsız olmak şartıyla Yunanistan'a devredilmişti. Acil olarak silahsızlandırılması ya da Türkiye'ye devredilmesi sağlanmalı. Ege'de Yunanistan'a ait olmayan bir sürü ada ve adacık bulunuyor. Derhal buralar için fiili durumlar ortaya konumalı, kara sularına girilmeli ve de hava sahaları mutlaka kullanılmalı. Ve bunların çözümü için Adalet Divanı'na mutlaka gidilmeli.

S-400'ler için Antalya'yı işaret etti

Kutluk, Türkiye’nin Rusya’dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Askeri hazırlıkların artırılması lazım, yedeklerin çağrılması, alarm seviyelerin yükseltilmesi gerekli. Planlı şekilde çatışmaya hazırlık yapılmalı. Oruç Reis etrafında 30 mile girecek uçakların düşürüleceği ilan edilmeli. S-400 derhal Antalya'ya konuşlandırılmalı” diye konuştu.

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