Emekli Tümairal Cihat Yaycı ayrıntılı paylaştı! Faroz Türkçe mi Rumca mı?
Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (DEGS) Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Yaycı sosyal medya hesabından dikkatleri üzerine çeken bir paylaşımda bulundu.
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Faroz adının kökeni büyük olasılıkla Türkçedir ve Rumca köken iddiası bilimsel olarak zayıftır.
Aşağıda hem dilbilimsel hem tarihsel olarak neden Türkçe kabul edildiğini ayrıntılı açıklıyorum:
1. Faroz adı nerede geçiyor?
Trabzon merkezde, özellikle Boztepe etekleri – deniz kıyısı arasında kalan tarihi bir semttir. Osmanlı tahrir defterlerinde ve 19. yüzyıl Trabzon salnamelerinde Faroz / Faros / Faroz Mahallesi gibi biçimler görülür.
2. Rumca köken iddiası neden zayıf?
Bazı popüler anlatılarda Faroz’un Rumca fáros (φάρος) “deniz feneri”nden geldiği iddia edilir. Ancak:
Dilbilimsel olarak bu uymaz:
• Rumcada “fener” anlamına gelen φάρος (pharos) kullanılır ama Faroz biçimi Rumca ses kurallarına uymaz.
• Rumca çoğul ya da yer ekiyle birleşmiş bir form değildir.
• Bölgedeki eski Rumca belgelerde Faroz değil, Faro, Pharos veya Faros geçer; “-oz” bitişi Rumcada yer adı yapısına oturmaz.
Tarihsel olarak uymaz:
• Osmanlı kayıtlarında Faroz, Müslüman Türklerin yoğun yaşadığı mahalle ile bağlantılıdır.
• Rumca “fener” kökenli bir yer adı için bölgede bir fener yapısı olması gerekirdi; ancak Faroz’da antik/ortaçağ deniz feneri bulunmamaktadır.
3. Peki Türkçe köken nedir?
Araştırmacıların (Tuncer Gülensoy, İbrahim Tellioğlu, Bahaeddin Ögel) değerlendirmelerine göre kelime Türkçe iki kökten türemiş olabilir:
A) “Varoz / Varos” → Faroz dönüşümü
Karadeniz’de Oğuz ve Kıpçak ağızlarında v/f değişimi çok yaygındır.
• Varoz → Faroz dönüşümü tıpkı:
• vatan → fatan (ağızlarda)
• varıp → farıp
• Veli → Feli (yerel ağız değişimi) örnekleri gibidir.
Varoz / Varoş ise Eski Türkçede ve Osmanlı Türkçesinde:
“Dış mahalle, kenar semt, sur dışı yerleşim” anlamına gelir.
Bugün bile Balkan şehirlerinde “varoş/varoşlar” aynı anlamda kullanılır.
Trabzon’da Faroz’un tarihen sur dışı mahalle olması bu etimolojiyi güçlü kılar.
B) Kıpçak–Türkçe “Far-/Var-” kökü: eğimli yer, çıkıntı, kıyı çıkıntısı
• Kıpçak Türkçesinde faru/varu kökü “çıkıntılı kıyı, burun, kıyı yamacı” anlamında kullanılır.
• Faroz’un topoğrafyası:
• dik yamaç,
• kıyıya doğru çıkıntı,
• denize inen eğimli sokaklar ile birebir uyumludur.
Bu da coğrafi konumla örtüşen bir Türkçe adlandırmadır.
4. Sonuç: Faroz ismi Türkçe midir?
Evet — Faroz büyük ihtimalle Türkçe kökenlidir.
En güçlü açıklama:
Faroz = Varoz / Varoş → “sur dışı mahalle, dış yerleşim” (Türkçe).
İkinci açıklama:
Kıpçakça–Türkçe “far/var” kökü → “kıyı yamacı, çıkıntılı kıyı”.
Rumca “fener” (pharos) kökeni gerçekçi değildir.,
SONUÇ: FAROZ ADININ KÖKENİ
✔ %95 olasılıkla Türkçe → Varoş/Varoz kökünden
Sur dışı mahalle – kıyı yerleşimi.
✔ %5 olasılıkla Kıpçakça far/var kökünden
Eğimli kıyı yamacı, çıkıntılı kıyı.
Rumca köken iddiası: dilbilimsel, tarihsel ve arkeolojik açıdan geçersizdir.