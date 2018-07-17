Emekli temmuz zamları maaşlarla birlikte hesaplara yattı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur, sözleşmeli personel ve emeklinin son dakika temmuz ayı maaşlarındaki zam oranları da belli olmuştu. SGK emeklilerin maaşlarla birlikte enflasyon farkları da bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Zam sonrası en düşük memur maaşı temmuzda 3 bin 133 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 149 TL oldu.

Açıklanan haziran enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti. Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı. Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu. Zam sonrası en düşük memur maaşı temmuzda 3 bin 133 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 149 TL oldu. Temmuz zammı emeklilerin eline geçmeye başlıyor. SSK emeklisi hem zamlı maaşlarını hem de ek ödemelerini bugünden itibaren hesaplarda görecek. Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25'i ile 28'i arasında zamlı ödemelerine kavuşacak. En düşük maaş da Bağ Kur esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 533 liraya, Bağ Kur tarım emeklilerinde 988 liradan bin 79 liraya çıktı.