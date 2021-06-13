Mayıs ayı enflasyon oranları belli olmasıyla birlikte Habertürk ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç son hesaplamaları yaptı. Peki, en düşük Bağ-Kur ve SGK emekli zammı 2021 ne kadar olacak? İşte güncel tahmini rakamlar...

Emekli Temmuz ayı zammı ne kadar?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları zammı ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık tüketici fiyat endeksindeki artışa göre yapılıyor. Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre artırılacak. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

2003 yılından bu yana mayıs aylarında enflasyon ortalama yüzde 0.82 olarak gerçekleşti. Bu yıl mayıs ayındaki enflasyon 18 yıllık ortalamanın 0.07 puan üzerinde çıktı. 18 yıllık ortalamaya yakın olduğunu söylemek mümkün.

Son 18 yılın haziran aylarında ise 8 yılda düşüş, 10 yılda ise artış oldu. 18 yıllık ortalama artış yüzde 0.98 olarak gerçekleşti. Her ne kadar 18 yılın haziran ayı ortalama enflasyonu sıfıra yakın düzeyde olsa da 2018 yılında yüzde 2.61, 2020 yılında da yüzde 1.13 düzeyinde oldu.

Enflasyon haziran ayında, son 18 yılın ortalaması düzeyinde artarsa haziran ayında 6 aylık enflasyon yüzde 6.44 olacak.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında yaptığımız projeksiyonda ise haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 6.43 olarak öngörülmüştü.