Emekli son dakika zam ve ikramiye tarihleri belli oldu SSK Bağkur emekli zam oranları

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği ikramiyelere ilişkin tarih belli oldu. Memur emekli ikramiyeleri 2019 ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne kadar 2019 Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2019 bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman hangi ayda? Emekliler, bu yılın ilk bayram ikramiyesini önümüzdeki ay cebine koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı ile birlikte zamlarına kavuşacak. Temmuzda memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına kavuşacak. Kurban bayram ikramiyesi ise 5-9 Ağustos'ta ödenmesi planlanıyor.

Emekliler, bu yılın ilk bayram ikramiyesini önümüzdeki ay cebine koyacak. Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin 27-31 Mayıs'ta ödenmesi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı ile birlikte zamlarına kavuşacak. Maaşlar, yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Emeklilerin ayrıca maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarları da temmuzda yükselecek. Temmuzda memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak. Eğer bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, ayrıca enflasyon farkı da verilecek. Bu durumda memur emeklileri çifte zam almış olacak. Ayrıca memur emeklilerinin de ek ödemelerinin tutarları, temmuzda da yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

Memurlar 2019’da ne kadar emekli ikramiyesi alacak?

2018’in ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 10.19 olurken, emekli memur aylıklarına bu ay yüzde 10.7 oranında zam yapılacak. Yeni zamla birlikte memurların emekli ikramiyeleri de artacak. 25 yıl hizmeti bulunan bir öğretmenin emekli ikramiyesi 84 bin 704 liradan 93 bin 767 liraya çıkacak. Gelecek yıl hangi memur, ne kadar emekli ikramiyesi alacak.

Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin 3600 ek göstergesi hayata geçmediği için, bu mesleklerden emekli olanların aylıkları ocak ayında sadece yüzde 10.7 oranında artacak. Eğer 3600 ek gösterge çıkmış olsaydı 25 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin emekli aylığı 2 bin 925 TL yerine, 3 bin 567 TL’ye çıkacaktı. Yeni emekli ikramiyeleri de 93 bin 767 TL yerine 114 bin 360 TL’ye çıkacaktı. Benzer kayıp hemşire, polis ve din görevlileri için de söz konusu.

Emekli ikramiye hesaplamalarını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sitesi üzerinden öğrenilebilmekte.