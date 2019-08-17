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Emekli SGK avans nediri? SSK emekli avansını kimler çeker?

SSK emekliye avans nasıl alınır? emekliye avans ne zaman verilecek 2019, emekliye 3 maaş avans son dakika 2019,Sosyal Güvenlik Kurumu avans başvurusu nasıl yapılır? Emeklilik başvurusu yapan ancak maaş bağlanmayanlar SGK’ya emekli avans için başvuruda bulunur mu?SGK, 12 milyon emekliye 4 bin 809 liralık avans için hazırlıkları tamamladı. Kamu bankaları da emeklilere nakit desteği sağlamak için 'faizsiz kredi' için kollar sınavandı. İşte detaylar.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
Emekli SGK avans nediri? SSK emekli avansını kimler çeker?

SSK emekliye avans nasıl alınır? emekliye avans ne zaman verilecek 2019, emekliye 3 maaş avans son dakika 2019,  Sosyal Güvenlik Kurumu avans başvurusu nasıl yapılır? Emeklilik başvurusu yapan ancak maaş bağlanmayanlar SGK’ya emekli avans için başvuruda bulunur mu?  SGK, 12 milyon emekliye 4 bin 809 liralık avans için hazırlıkları tamamladı. Kamu bankaları da emeklilere nakit desteği sağlamak için 'faizsiz kredi' için kollar sınavandı. İşte detaylar. 

Emekliye ayrılıp, maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sağlıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvurarak avans kullanabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor. Verilen avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 oranında kesilerek mahsup ediliyor. Bu uygulamanın tüm emekliler için yaygınlaştırılması da gündemde.

Avans emeklinin maaşından taksitle kesilecek

Emekliler, bu imkan için alınacak kararı merakla bekliyor. Eğer sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı çektiğinde SGK’ya yazılı başvuru yaparak avans isteyebilecek. Tutar, mevcut uygulamadaki gibi asgari ücretin 3 katı kadar olabilecek. Ya da emekliye, maaşının 3 katına kadar avans verilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Böylece emekliler faizsiz nakit imkanına kavuşacak.

 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:37
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