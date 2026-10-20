Brüksel’de yoğun diplomasi trafiğine kahve molası! Üç bakanın uyumu düşman çatlattı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türkiye-Belçika temasları sürerken üç bakanın program arasındaki buluşması dikkat çekti.

Uyum ve dayanışma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarda bulunuyor. Bakanlar, yoğun diplomasi trafiği arasında kahve molasında bir araya geldi. Toplantı programı arasındaki kısa molada kahve eşliğinde gerçekleştirilen samimi sohbet, üç bakanın sıcak diyaloglarını yansıttı. Brüksel’deki buluşma, Türkiye’nin diplomasi, adalet ve içişleri alanlarındaki temsilini üstlenen bakanların uyumunu ve dayanışmasını da gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye için çalışmalarını sürdüren bakanlar, ortak hedefler doğrultusunda sergiledikleri kararlı duruşla dikkat çekti. Samimi sohbetin yansıdığı kare, yoğun diplomasi mesaisi içinde güçlü dayanışmanın fotoğrafı olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye her alanda güçlü duruşunu sürdürmeye devam ediyor.