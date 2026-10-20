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Spor Kritik derbinin tarihi tescillendi! TFF yönetiminden nefes kesen karar!
Spor

Kritik derbinin tarihi tescillendi! TFF yönetiminden nefes kesen karar!

Yeniakit Publisher
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Kritik derbinin tarihi tescillendi! TFF yönetiminden nefes kesen karar!

Süper Lig’in 9. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih TFF Yönetim Kurulu toplantısında netleşti. Son günlerde erteleme ve tarih değişikliği iddialarıyla gündemi meşgul eden dev müsabakanın, planlandığı gibi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanmasına karar verildi.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi daha önce planlandığı gibi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi, daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30’da oynanacak.

DEV DERBİ 26 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Derbinin oynanacağı tarihin değiştirilmesi gündeme gelirken, bugün yapılan TFF yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihi değişmedi. Derbi maç daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30’da oynanacak 

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