  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek’ten fon çağrısı: Gönüllü iade ederlerse sorun yok, etmezlerse… Ticaret Bakanlığı’ndan Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu’ya ödül Libya'dan tarihi Türkiye hamlesi: Boykot kararı iptal edilip onayladılar Fransa'da bir tek o dükkana dokunulmadı! Yağmacılar kitap kurdu çıkmadı! Konya’da cami önünde tarih hırsızlığı.. Yüzlerce yıllık kaideyi kepçeyle çaldılar! Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen açıkladı AK Parti İl Başkanı Özdemir’den Üsküdar açıklaması: Merhum Gültekin’in oluşturduğu güzel atmosfer sürecek Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP Mekke İttifakı Meclis'e sunuldu Bunu yapan yandı! WhatsApp’tan paylaşım yapan 10 kişi gözaltına alındı
Spor TFF resmen açıkladı! Milli Takım’da Sergen Yalçın dönemi
Spor

TFF resmen açıkladı! Milli Takım’da Sergen Yalçın dönemi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TFF resmen açıkladı! Milli Takım’da Sergen Yalçın dönemi

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sonrası teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini bizzat duyurdu.

TFF’nin açıklaması şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda A Millî Takımımızın teknik direktörlüğü görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesini kararlaştırdı. 53 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sergen Yalçın, altyapısında futbola başladığı Beşiktaş'ta profesyonel oldu. Siyah-beyazlı takımda sergilediği performansla Türk futbolunun öne çıkan yetenekleri arasında yer alan Yalçın, futbolculuk kariyeri boyunca İstanbulspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da giydi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinde oynayan ilk futbolcu ünvanını kazandı.

Kariyerinin son dönemlerini Etimesgut Şekerspor ve Eskişehirspor'da geçiren Yalçın; futbolculuğu döneminde Beşiktaş ile 4 lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'da da 2 lig, bir de Türkiye Kupası'nı kazandı.

1993 Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan Ümit Millî Takımımızın kadrosunda yer alan Sergen Yalçın, A Millî Takım'daki ilk maçına ise 31 Ağustos 1994 tarihinde çıktı. 37 kez millî olan ve 5 gole imza atan Yalçın, 1996 ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nda da forma giydi. 

Oyunculuk döneminde elde ettiği başarıların ardından teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet etmeyi sürdüren Sergen Yalçın, Beşiktaş altyapısında başladığı antrenörlük kariyerine Gaziantepspor (2 kez), Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş (2 kez) ve Antalyaspor'da devam etti. Yalçın, 2020/21 sezonunda ilk kez yönettiği Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuna taşıdı. Bu başarısıyla, Beşiktaş'ın tarihinde Süper Lig'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk ve tek isim oldu.

Sergen Yalçın, kariyerinde yeni bir sayfa açarak kulüp düzeyinde edindiği tecrübeyi, Ay-Yıldızlı ekibimize aktaracak ve bundan böyle A Millî Futbol Takımımızın başarısı için çalışacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Yalçın'a yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Millî Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen açıkladı
Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen açıkladı

Spor

Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23