  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emekli sandığı zam farkı ne zaman yatacak?
Ekonomi

Emekli sandığı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli sandığı zam farkı ne zaman ödenir? | Emekliler zam sandığı farkının ne zaman hangi gün ödeneceğini merak ediyor. Konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi. Peki, emekli sandığı zam farkı hangi gün yatar?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:31:00 -
Emekli sandığı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli sandığı zam farkı ne zaman? Emekli sandığı zam farkının ne zaman yatacağını merak edenlerin beklediği açıklama geldi. Peki, zam farkları ne zaman ödenir?

Emekli sandığı zam farkı ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında aylık alanların Ocak 2021 zam farklarının bugün (22 Ocak 2021) ödeneceğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın fark tutarlarının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceğini belirtti.

Ücretlerini aylık alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, 1. grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2. grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3. grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de her şey yeni başlıyor! İç savaş kapıda
Dünya

ABD'de her şey yeni başlıyor! İç savaş kapıda

ABD basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Cumhuriyetçi eyaletlerde silahlı gruplar isyan hazırlığı yapıyor...
Neden uçtu bu gıda fiyatları? İşte zamların sebebi
Ekonomi

Neden uçtu bu gıda fiyatları? İşte zamların sebebi

Son dönemde mutfak alışverişi için marketlere giden vatandaşlar zamlı fiyatlar karşısında şaşkına uğruyor. Ayçiçek yağından tereyağına, peyn..
Bayraktar: Türkiye artık savaş doktrinlerini değiştiriyor
Gündem

Bayraktar: Türkiye artık savaş doktrinlerini değiştiriyor

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Türkiye'de savunma sanayisinde ciddi bir dinamizm olduğunu ifade ederek, son 15 senede bu al..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay