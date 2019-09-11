Emekli sandığı ölüm yardımı nasıl alınır? Cenaze yardımı, ölüm parası ya da cenaze ödeneği gibi şekillerde de adlandırılabilir.Memur emeklisi yakınları vefat eden kişiler ölüm yardımı alabiliyor. Emekli sandığı ölüm yardımı almak için hangi işlemler gerekir? Emekli sandığı ölüm yardımı nasıl alınır? İşte gereken işlemler...

Emekli sandığı ölüm yardımını kimler alabilir?

Vefat eden kişinin yakınlarının ölüm yardımından yararlanabilmeleri için, kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kaydının olması gerekmektedir. Emekli Sandığı mensubu için bu süre 1 yılı geçmiş olmalıdır. Yani kişinin en az 1 yıl süre ile Emekli Sandığı sigorta primleri yatırılmış olmalıdır.

Vefat eden kişinin emekli olması halinde, gelir kaynağının kendi sigortası olması gerekmektedir. Emekli kişinin başka bir gelirinin olması, alınacak ölüm aylığını tehlikeye düşürmektedir.

Hak sahibi olan yetim ve dul birisinin vefat etmesi durumunda yakınlarına ödenek ödenmez. Yani ödenek ödenebilmesi için evli kişinin eşinin ve çocuklarının hayatta olması, bekar kişinin anne- babasının hayatta olması gerekmektedir.

Ölüm parası alınması için, ölüm tarihinde en az 360 prim gününün ödenmiş olması, yani en az 1 yıl süreyle sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

Meslek hastalığı ya da iş kazası sonucu meydana gelen vefat durumunda sorgusuz bir şekilde, vefat eden kişinin yakınlarına cenaze ödeneği verilir.

Emekli sandığı ölüm yardımı için hangi evraklar gerekir?

Emekli Sandığı mensubu kişinin vefatı halinde cenaze yardımı almak için gerekli belgeler şöyle sıralanabilir:

Muhtar tarafından ıslak imza ile onaylanmış olan ölüm parası başvuru formu

Vefat eden kişinin ölüm belgesi ya da adli tıptan alınmış raporu

Ölüm parası başvurusunda bulunan kişinin kimlik fotokopisi

Gerekli belgeler, cenaze kaldırıldıktan sonra kısa süre içinde toplanmalıdır.hak sahipleri ölüm yardımı ödeneğinden yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu binalarına başvuru yapabilmektedir. Yapılacak başvuruların, vefatın meydana gelmesinin ardından 5 yıl içerisinde yapılması gerekmektedir. bu süre içerisinde yapılmayan başvurularda kişiler, daha sonra başvuru yapmak isterlerse zaman aşımı gerekçesiyle başvuruları reddedilir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ve ilçe merkezlerinde yapılacak başvurularda sorun varmış gibi görünmemesi, belge eksiği olmaması gibi durumlarda kişiler kısa süre içerisinde ölüm parası alınabilmektedir.

Ölüm yardımı sorgulama nasıl yapılır?

Cenaze ödeneği sorgusu, e-devlet üzerinden, T.C. kimlik numarası ve PTT’den alınacak şifre ile yapılabilmektedir. Bu şekilde yapılacak sorgulamada kişinin sisteme giriş yapmasından sonra sağ üst kısımda bulunan arama kısmından ya da sayfanın en alt kısmında bulunan hizmetler bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne ulaşması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girilmesinden sonra kişilerin buradan ölüm sonrası sosyal yardım , sonrasında da cenaze yardımı sayfasına ulaşması gerekecektir. Sayfaya girişte girilen T.C. kimlik numarasına istinaden, herhangi bir soru formu gönderilmeden kişilere sorgulama sonucu iletilecektir.

Ölüm yardımı ödeneği ne kadar?

Ölüm yardımının tutarı, SSK ve Bağ- Kur çerçevesinde çalışanlara 715 TL olarak verilmektedir. Bu kapsamda devlet memurlarına yani Emekli Sandığı mensuplarına ödenecek tutar, memurun kendisinin vefat etmesi durumunda ailelere 2.200 TL olarak verilmektedir. Cenaze ödeneklerinin miktarı, her yıl, bir önceki yılın enflasyon oranlarına göre değişiklik göstermektedir. Enflasyonun çıkışına/ inişine göre değişmekte olan ölüm yardımı, vefat eden kişinin taşıdığı şartlara göre verilmektedir. Vefat eden kişinin Emekli Sandığı mensubu olması halinde, diğer özellikleri kişinin ölüm yardımının miktarını değil, verilip verilmeyeceğini etkiler. Bunun dışında eğer bir devlet memurunun ölümü halinde yakınlarına ölüm maaşı bağlanmasına karar verilmişse, maaşın tutarı değişmez. Cenaze yardımı ödenekleri yalnız 1 defalığına verilir.tek seferde toplu bir şekilde ödenen tutar, şu durumlarda verilmektedir:

Emekli Sandığı emeklisi olan kişinin vefatı halinde ölüm maaşı verilmektedir.

Sigortalı olarak çalışılıyor olması halinde, çalışma süresi sırasında vefat edilmesi halinde ölüm yardımı verilecektir.

Yaşlılık maaşı alınıyor olması halinde, kişinin vefat etmesi durumunda ölüm yardımı verilmektedir.

Sigortalı oluşunun üzerinden 1 yıl geçmesi halinde, kişi işten ayrılmışsa, işten ayrıldıktan sonra 1 yılı dolmamışsa, ölüm yardımı verilmektedir.