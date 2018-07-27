0553 313 94 23

Emekli Sandığı emeklisi maaş farkını dün almaya başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin 26 Temmuz 2018 tarihinde emekli maaşları ile birlikte ödeneceğini açıkladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:13
Emekli Sandığı emeklisi maaş farkını dün almaya başladı

SGK’dan yapılan açıklamada, SSK ve BAĞKUR kapsamında emekli, dul ve yetim gelir aylığı alanların 2018 Temmuz artışlarıyla hesaplanan aylıklarının ödeme günlerinde zamlı olarak ödeneceği belirtilerek, “Emekli Sandığından emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 179 bin 456 kişinin 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka şubelerine gönderilerek 26 Temmuz 2018 tarihinde ödemeleri yapılacaktır” denildi.

Buna göre, ücretlerini üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; birinci grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, ikinci grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, üçüncü grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara ise temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 591 milyon 133 bin olarak belirlendi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:13
  1. SSK ve Bağkurlu'ya zam
  2. fark ücretleri
  3. emekli zammı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    70’lik bunak yine sapıttı! “Medine’yi kutsal ilan eden…”
    1. 70’lik bunak yine sapıttı! “Medine’yi..
    2. TSK açıkladı: 44 terörist etkisiz hale..
    3. Teröriste TSK kıskacı
    4. İTO'dan KDV açıklaması: Bir dönem daha..
    5. FETÖ arşivi emniyette buharlaştı!
    6. Papaz Brunson kimdir? Rahip Andrew..
    7. Erdoğan: Daha adil bir kuruluş için..
    8. Artık Afrika’da da söz sahibiyiz
    9. İstanbul Aydın Üniversitesi taban..
    10. Meral Akşener’e sanatçı tepkisi
    11. En fazla Kılıçdaroğlu değiştirmiş!
    12. 'Ebru Özkan- Brunson takası'na..
    13. "CHP'nin daha kırk fırın ekmek yemesi..
    14. Ayew sağlık kontrolünde!
    15. Rusya'dan petrol açıklaması: Kotalar..
    16. Fatih Altaylı'dan Tuncay Özkan'ı..
    17. Müebbet korkusu dilini 'Bir Bir' çözdü
    18. Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    19. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    20. Kuru kayısı fiyatı yükseldi
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek! Kısa dönem askerlik kalkacak Tek tip askerlik geliyor
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...