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Yerel Emekli polis ortalığı kan gölüne çevirdi!
Yerel

Emekli polis ortalığı kan gölüne çevirdi!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 13:47:00 -
Emekli polis ortalığı kan gölüne çevirdi!

Ankara'da emekli bir polis, borç- alacak nedeniyle tartıştığı müteahhit Kerem Kaya ile Erkan Y.'ye sokak ortasında ateş açtı. Başından vurulan Kaya olay yerinde hayatını kaybederken Erkan Y. ise yaralandı. Olayın ardından şüpheli, polise giderek teslim oldu.

Ankara'da emekli bir polis, borç- alacak nedeniyle tartıştığı müteahhit Kerem Kaya ile Erkan Y.'ye sokak ortasında ateş açtı. Başından vurulan Kaya olay yerinde hayatını kaybederken Erkan Y. ise yaralandı. Olayın ardından şüpheli, polise giderek teslim oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arsa sahibi emekli polis Mehmet Y. ile müteahhit Kerem Kaya arasında borç- alacak nedeniyle dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA ATEŞ AÇTI

Bir gün sonra ise Mehmet Y. yanında getirdiği tabancayla müteahhit Kerem Kaya ve Erkan Y.'ye sokak ortasında ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI HALDE MARKETE SIĞINDI

Olayda Kerem Kaya başından vurulurken, omzundan vurulan Erkan Y. ise sokakta bulunan markete sığındı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde müteahhit Kerem Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, markete sığınan yaralı Erkan Y. ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüpheli Mehmet Y., olay yerine gelen polislere teslim olurken, Kerem Kaya’nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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