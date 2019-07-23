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Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’

S-400 krizini değerlendiren Eski Genelkurmay İkinci Başkanı ve Birinci Ordu komutanı Ergin Saygun, Irak ve Suriye örneklerini vererek, İsrail’e düşman ülkelerin bertaraf edildiğini ileri sürdü ve "Bu sıranın sonunda Türkiye var. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Bunu söylerken de çok üzgünüm" dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 10:17
Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’

Eski Genelkurmay İkinci Başkanı ve Birinci Ordu komutanı Ergin Saygun, Washington’da Turkish Heritage Organization'un (Türk Mirası Vakfı) düzenlediği Türk-Amerikan ilişkileri konulu panelde konuştu.

İki ülke arasındaki S-400 sorununa değinen Saygun, “Korkarım Türkiye’yle Amerika arasındaki sorunlar S-400 probleminden çok daha fazlası. S-400 bana kalırsa küçük bir konu” dedi.

ABD Türkiye’nin bölgesel bir güç olmasını istemiyor

Emekli orgeneral sorunun S-400’ler ya da F-35’lerin Türkiye’ye verilmemesi olmadığını savundu. Saygun, “Eğer S-400 problemini bitirme konusunda uzlaşırsak, eminim yeni talepler olacaktır. İran’la anlaşma yapma, eğer buna 'evet' dersek sonrasında 'tamam, Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt devleti kuracağız, buna muhalif olma'. Eğer buna 'hayır' derseniz, size 'Kıbrıs’ta gaz ya da petrol arama hakkınız yok' diyeceklerdir. Yani problem bana göre S-400 ya da F-35’lerin Türkiye’ye verilmemesi değil. Amerika Türkiye’nin bağımsız dış politikasından memnun değil ve Türkiye’nin bölgesel bir güç olmasını istemiyor” dedi.

Amerika’nın, S-400’lerin Türkiye’ye konuşlanması halinde F-35’lerle ilgili gizli bilgilerin açığa çıkacağı iddiasına da katılmayan Saygun, bu uçakların özelliklerinin Rusya, Çin ya da teknoloji casusluğunu kullananlar tarafından bilindiğini söyledi.

En büyük endişe İsrail’in güvenliği

Emekli orgeneral Saygun, “Türkiye’nin F-35 projesinden dışlanması 10 yıl önce dış ilişkiler komisyonunda tartışıldı. Çünkü Türkiye F-35’leri alırsa bu Ortadoğu’daki dengeleri değiştirecekti. İsrail hava üstünlüğünü kaybedecekti. Amerika ve Batı için Ortadoğu’da iki önemli konu var. Biri İsrail’in diğeri de enerji kaynaklarının güvenliği. Ortadoğu’da İsrail’e dost ülke yok. Bir tane yaratabilirler. Bağımsız bir Kürt devleti. Bu yeterli mi hayır, düşmanlarını da elemeniz gerekiyor” dedi.

Irak, Suriye örneklerini vererek İsrail’e düşman ülkelerin bertaraf edildiğini ileri süren Saygun’a göre sırada Türkiye var.

‘Her silahı kilitleyebilir’

Saygun, “Bu sıranın sonunda Türkiye var. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Bunu söylerken de çok üzgünüm. Ama doğru olan bu. Eğer Amerika sizi düşman olarak görüyorsa asker olarak kendimi savunmalıyım. Amerika’ya karşı da kendimi Amerikan silahıyla savunacağımı bekleyemezsiniz. Eğer Amerika’dan bir şey alırsanız, bunun kaynak kodlarını alamıyorsunuz. Amerika gizli tutuyor. Yani eğer kullanmanızı istemiyorsa sahip olduğunuz her silahı kilitleyebilir” ifadelerini kullandı.

Amerika’nın Türkiye’nin meşru güvenlik ihtiyaçlarını anlaması gerektiğini belirten Saygun, durumun iyileşmesi için Washington’un Ankara’yı tehdit etmekten vazgeçmesi gerektiği değerlendirmesinde de bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:17
  1. Ankara
  2. Eski Genelkurmay İkinci Başkanı ve Birinci Ordu komutanı Ergin Saygun
  3. Washington’da Turkish Heritage Organization (Türk Mirası Vakfı)
  4. S-400
  5. F-35
  6. Çin
  7. Rusya
  8. Türkiye
  9. Amerika
  10. İsrail

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