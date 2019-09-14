Emekli olmama ne kadar kaldı? 4A-4B-4C emeklilik yaşı ve primi öğrenme

Emeklilik sorgulama SSK, SGK Bağkur, Emekli sandığı çalışanları tarafından sıkça yapılmakta. Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden biridir emekli olmak. Ne zaman emekli olacağını merak eden, emekli olmak için ne kadar prim ödemem gerekir? Emekli olmama ne kadar kaldı? Sorusunu sorarak araştırma yapmak isteyen 4A-4B-4C sigorta kolunda çalışan vatandaşlar e-devlet girişi yaparak emeklilik bilgilerini sorgulayabilmekte. 4A-4B-4C emeklilik yaşı ve primi öğrenme nasıl yapılır? Emekli olmama ne kadar kaldı? Sorusuna ilişkin detaylar…

Emekli maaşı nasıl hesaplanır? E-devlet ile 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? Sorusu milyonlar tarafından sorgulanmakta. Kamu veya özel sektörde çalışanlar emeklilik için gün sayarken, emeklilik olmama ne kadar kaldı? Emekli maaşı nasıl hesaplanır sorusu sıklıkla araştırılmakta. Emekli maaşı hesaplama işlemine yönelik yanıt arayan vatandaşlar, e- devlet sistemi üzerinden konuyla ilgili detaylara erişebiliyor. Peki, emekli maaşı nasıl hesaplanır, 4A-4B-4C emeklilik yaşı ve primi öğrenme Emekli olmama ne kadar kaldı? İşte, 2019 yılı erken emeklilik ile ilgili merak edilenler.

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? E-devlet 4A-4B-4C emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında ne zaman emekli olurum, nasıl emekli olurum soruları yer alıyor. Ne zaman emekli olurum, ne zaman emekli olurum SGK 4a e devlet, ne zaman emekli olurum 4b, ne zaman emekli olacağım, ne zaman emekli olurum engelli, ne zaman emekli olurum bağkur, BAĞ-KUR emeklilik hesaplama, emeklilik maaşı hesaplama, e devlet emeklilik sorgulama son durum haberleri. Emekli olmak isteyen vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını öğrenmek istiyorlar. Emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapabiliyorsunuz. E-devlet 4A-4B-4C emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı'nın verdiği bilgiye göre, 1 milyon 790 bin Bağ- Kur'lunun kuruma 8 milyar lira prim borcu bulunuyor. Şimdiye kadar birikmiş 8 milyar liralık toplam prim borcu için sadece 160 bin Bağ-Kur'lu müracaat yaptı. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki E-devlet ile 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır?

4A-4B-4C emeklilik yaşı nasıl hesaplanır e devlet

Emeklilik yaşı öğrenmek için öncelikle yapmanız gereken size en yakın bir PTT şubesinden E-Devlet şifresi almaktır. PTT şubesine gittiğinizde üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek alabilirsiniz. Kişilerin hangi tarihte emekli olacağı hesaplandığından dolayı kişilerin kaç yıl sonra ve kaç yaşında emekli olacağı da öğrenilir. Bu konuda bilgi almak isteyenlerin benzer adımları takip etmesi yeterlidir. Esgm-sgk sayfasında yer alan emeklilik yaşı hesaplama yazısında sorgulamada güncel sigorta bilgilerin girilmesi gerektiği ifade edilir.

Kişilerin emeklilik yaşı hesaplama için doğru sonuçları alabilmesi adına güncel sigorta bilgilerini kullanması zorunludur. Sigorta bilgilerini bilmeyen ya da güncel sigorta bilgilerini öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden sigorta dökümü alınmalıdır. Döküm alındıktan sonra sigorta bilgileri öğrenilerek, emeklilik yaşı hesaplama için forma bilgiler girilebilir. Tüm hizmetler ücretsiz odluğundan çok kısa süre içerisinde işlemler tamamlanabilir.

4A emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

E-Devlet 4A emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet SSK emeklilik hizmet dökümü sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

4B emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

E-Devlet 4B(BAĞ-KUR) emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan E-Devlet 4B emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

4C emeklilik yaşı ve primi nasıl hesaplanır?

E-Devlet 4C(Emekli Sandığı) emeklilik sorgulaması yapmak istiyorsanız ilk olarak, https://www.turkiye.gov.tr/4c-istege-bagli-odeme-dokumu sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet 4C emeklilik sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

SSK emeklilik günü ne kadar olmalı?

İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.