Emekli olana çifte maaş verilecek: Yeni emeklilik sistemi yolda! AK Parti'den yeni emeklilik sistemi mesajı

2024 yılının son çeyreğine girerken milyonlarca kişi emekli maaşlarında bir güncelleme olup olmayacağını merak ediyor. TBMM’nin açılmasıyla birlikte yeni emeklilik sistemi üzerinde Yaş şartı ve prim günü gibi konularda da düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Hükümet tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni emeklilik düzenlemesi tamamlayıcı emeklilik sisteminde, emeklilik döneminde ortaya çıkabilecek gelir kaybını telafi etmeyi amaçlayan bir sistemle oluşturulması düşünülüyor. Bu sistemle çalışanlar, emeklilik dönemlerinde çift maaş alma imkanına sahip olabilmesinin önü açılacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ’NDE EK GELİR İMKANI

Ekonomi yönetiminin hedefleri ve politikalarını içeren Orta Vadeli Program kapsamında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) bu yıl uygulanması öngörülüyor. TES'e tabi olanlar, emekli maaşlarına ek olarak bir gelir daha elde etme hakkına sahip olacaklar.

Hali hazırda uygulamada olan Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olanların brüt maaşlarından her ay en az %3 oranında bir kesinti yapılıyor. Bu kesinti sisteme aktarılırken devlet de katkıda bulunuyor. Ayrıca, yeni sistem ile emekli olabilmek için en az 10 yıl kalmak ve 55 yaşına ulaşmak şartı gerekiyor. Şartların sağlanması halinde, kişilere aylık ödeme ya da toplu para olarak birikimleri aktarılabiliyor.

BİRİKİMLERE 3 KAYNAK YOLU

Tamamlayıcı model ile Otomatik BES sisteminin daha da geliştirilmesi hedeflenerek, birikimlerin maaştan yapılan %3'lük kesinti, devlet katkısı ve işverenin katkısıyla büyümesi amaç ediliyor. İş veren, çalışanın SGK primleriyle birlikte tamamlayıcı emeklilik sistemi katkısını da ödeyecek. İş veren katkısının ne kadar olacağı ise çalışmalar tamamlandığında belirlenecek.

KIDEM TAZMİNATI ETKİLENMEYECEK

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik dönemlerinde ek bir gelir elde etmelerini sağlayacak. Ancak bu sistem, sosyal güvenlik sisteminin yerini almayacak, sadece emekli için ek bir gelir kapısı olacak.

Kıdem tazminatı ise tamamlayıcı emeklilik sisteminden etkilenmeyecek. Kıdem tazminatı hakkı, sosyal güvenlik sistemi kapsamında devam edecek.

YAŞ ŞARTI 60’A ÇIKARILACAK

CNN Türk’te yer alan habere göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olabilmek için yaş şartı 56 olarak uygulanıyor. Ancak üzerinde çalışılan formüller arasında bu yaşın 60'a çıkarılması planlanıyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için ise bir yasal düzenleme gerekiyor.

Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte, hazırlanan yasa teklifinin, ancak bu yıl sona ermeden önce Meclis'e sunulması planlanıyor.

AK Partili Güler "Dünya ortalamasında 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli var. Ülkemizde 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım" dedi

AK Parti'den yeni emeklilik sistemi mesajı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesi, haftalık çalışma süresinin düşürülmesi ve bazı davaların istinafa gitmeden doğrudan Yargıtay'a gönderileceği yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmede bulundu. Güler, emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li ve 50'lili yaşlarda bir emekliliğe rastlayamazsınız. Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir" dedi.

'Tercihe göre bir emekli maaşı olmalı'

Güler "Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemize baktığımızda halihazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarında emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Vatandaşlarımızın da seçmiş oldukları tercih noktasında ona göre bir emekli maaşına kavuşması lazım" ifadelerini kullandı.

'Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor'

Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Bu desteğin uygulanmadığı takdirde emekli maaşı daha düşük oranda olacaktır. Dolayısıyla bu durum düzeltilmeli, bu durum sürdürülebilir hale gelmeli; daha dengeli, daha adil bir hale gelmeli. İnşallah önümüzdeki dönemlerde evrensel, dünya ülkelerinde gelişmiş ülkelerin de uyguladığı bu sistem üzerinden benzer bir uygulamayı, çalışmayı bizim ülkemizde de hayata geçirmemiz gerekiyor. Şu anda bizim toplumun her kesimiyle yeni istişareler yapmamız lazım ve dünya örneklerini, gelişmiş ülke örneklerini ortaya koymamız lazım. Bu çerçeve içerisinde de bunu daha makul bir çerçevede ortaya koymamız lazım. Tabii bakanlığımızın bu konuda çalışmaları var ama henüz şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dönemi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım" diye konuştu.

'Çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili düzenlememiz yok'

Kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşeceği yönünde bir çalışmanın da olmadığını kaydeden Güler, "Öyle bir çalışma söz konusu değil. Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok. Ancak pandemiyle beraber belli sektörlerde, belli meslek gruplarında daha kısa süreli çalışma, daha esnek çalışma modelleri de tabii burada gerek işveren, gerekçe çalışanlar açısından öneriliyor, çalışılıyor. Bu mahiyette eğer olabilecekse sadece belli meslek kollarında ve belli mesleğin icrası noktasında uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli haftalığın belli günlerinde çalışabilecek bazı öneriler ve teklifler var. Bu yönüyle olabilecektir. Yoksa mevcut çalışma hayatımız içerisinde gerek haftalık çalışma günleri gerekse de haftalık çalışma saatleriyle ilgili düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok. Herhangi bir hayata geçecek bir çalışma şu anda bulunmuyor" dedi.

'Dosyaların doğrudan Yargıtay'a gönderilmesiyle ilgili çalışma yok'

Güler, adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve çocuk istismarı gibi suç dosyalarının istinafa gitmeden doğrudan Yargıtay tarafından değerlendirilmesine ilişkin bir çalışmanın da olmadığını ancak yargı işlemlerinin daha hızlı tamamlanabilmesi için önerilerin olduğunu söyledi. Güler, "Hukuk camiasında belli suç tipleri açısından yani doğrudan istinafta da olsa Yargıtay'a gitmesi kesin olan dosyaların, doğrudan istinaf mahkemesi görmeden Yargıtay'a gönderilmesiyle ilgili bazı öneriler, bazı doktrin çalışmaları var. Ama bunu şu yönüyle beraber değerlendirmek lazım; hemen darbeden sonraki dönemlerde Bölge İstinaf Mahkemelerimiz kuruldu ve hayata geçti. Ceza davalarının yaklaşık yüzde 85 civarındaki dosyalar istinaf süreci tamamlandıktan sonra kesinleşiyor. Yani bu ne demektir? 5 yılın altındaki cezalar, yerel mahkeme tarafından verildikten sonraki süre içerisinde istinaf itirazıyla beraber ya bozuluyor veya kesinleşebiliyor. Tabii yüzde 15'lik dilim yani 5 yıl ve üzerindeki cezalarla ilgili olan dava dosyaları da bu süreçte Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz yapılmak suretiyle gönderiliyor. Tabii burada bu makul süreyi gözetirken bu çalışma içerisinde aynı zamanda ilgili failin, şüphelinin, acil yargılanma hakkı ve savunma hakkının bu manada herhangi bir ihlali, herhangi bir mağduriyetine sebebiyet vermeyecek çerçeveyi de gözetmek gerekiyor. Şu anda öyle bir öneri, teklif gündemimizde yok ama beklentiler açısından bu yönüyle beraber bize iletilen hususlar var" dedi.