Emekli olana babadan SSK yetim aylığı bağlanır mı?

Soru: Ben bir banka sandığına tabi emekliyim. Bekarım, hiç evlenmedim. SSK emeklisi iken ölen babamdan ölüm aylığı alma hakkım var mı? Gül B. ¥

Cevap: SSK ve Bağ-Kur sigortalısının ölümü halinde evlenmemiş, bekar veya boşanmış olan yetim kız çocuğuna ölüm aylığı bağlanabilmesi için kız çocuğunun sigortalı çalışmasının olmaması veya kendisinin sigortalı çalışmasına bağlı bir emekli maaşının bulunmaması gerekir. Siz bankadaki sigortalı çalışmanıza bağlı olarak banka sandığı emeklisi olduğunuz için babanızdan dolayı yetim aylığı alma hakkınız bulunmuyor.