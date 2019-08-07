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Emekli olan Kınık kaymakamı için veda yemeği

İzmir’in Kınık ilçesinde, 15 Ağustos 2019 itibariyle yaş haddinden emekli olacak Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün için veda yemeği düzenlendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
Emekli olan Kınık kaymakamı için veda yemeği

İzmir’in Kınık ilçesinde, 15 Ağustos 2019 itibariyle yaş haddinden emekli olacak Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün için veda yemeği düzenlendi.


Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, 15 Ağustos 2019 itibariyle yaş haddinden emekli oluyor. Bu nedenle Kaymakam Ergün için bir veda yemeği düzenlendi.


Yemekte konuşma yapan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, hizmetlerinden ötürü Ergün’e teşekkür etti. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün de yaptığı konuşmada, "34 aydır Kınık’ta görev yapmaktayım. Allah’a şükür meslek hayatımı kazasız olarak Kınık’ta bitiriyorum. Burada görev yaptığım süre içerisinde istemeyerek kırdığım ve üzdüğüm birisi var ise özür dilerim. Ben herkese haklarımı helal ediyorum, sizde haklarınızı helal edin" şeklinde konuştu.


Başkan Sadık Doğruer, daha sonra Kaymakam Ergün’e kilim ve plaket hediye etti. Düzenlenen yemeğe; kaymakamlar, cumhuriyet savcıları, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile daire müdürleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
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