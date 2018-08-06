Emekli olamayana toplu para fırsatı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı sigortalılara toplu ödeme yapıyor. Emekli olamayanlar ve tavanı aşan tutarda prim ödeyen çalışanlar, kuruma başvurup parasını alıyor. SGK, yaşı dolmasına rağmen primlerini tamamlayamadığı için emekli olamayanlara başvuru yaparsa toplu para ödüyor.

SGK'ya başvuran kişiye o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri (sağlık hariç) iade ediliyor. Toplu parayı alabilmek için; sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini yürütüyor olmamak, yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. Primler, yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı ile güncellenerek ödeniyor. SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'luların tüm primleri geri veriliyor.



NASIL ÖDENİYOR?



Maaşı yüksek olan veya birden fazla işte çalışanların sigorta primleri, kanunla sınırlandırılan prime esas kazancın üst limitini aşabiliyor. Bu kişilerin SGK'ya fazladan ödedikleri primleri geri alma hakları var. Ancak bunun için sigortalının dilekçe ile başvurarak fazladan ödenen bedeli geri istemesi gerekiyor. Tavanı aşan kısmın tamamının sigortalı hissesi çalışana ödeniyor.