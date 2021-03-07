Emekli olacaklar dikkat! O şart kalktı

Emekli aylığı bağlatabilmek için işyerinden ayrılma şartı kalktı. Artık aynı işyerinde çalışmaya devam edecek kişilerin çıkış-giriş yapmasına gerek yok.

Akşam gazetesinden Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta verdiği bir karar, emekliliğine kısa süre kalan çalışanlara kolaylık getirdi. Mahkeme, 506 sayılı kanunda yer alan ve emekli aylığı bağlatmak için sigortalının işyerinden ayrılmasını gerektiren hükmü iptal etti. Yani emekli aylığı bağlatmak için işyerinden ayrılma şartı fiilen 14 Ocak itibarıyla kalkmış oldu.

SGK düzenleyecek

Bir çalışanın emekli aylığı bağlatmak için SGK'ya başvuru yaparken eğer çalışıyorsa işten çıkış bildirimini de başvurusuna eklemesi gerekiyordu. Karar sonrası SGK aylık tahsis taleplerinde hali hazırda çalışmakta olan kişiler için işten çıkış bildirgesini aramayacak.

Bu çerçevede SGK'nın konuyla ilgili düzenleme yapması, ilgili genelgeler ve ekranlarda düzeltmelere gitmesi gerekecek. Emekli aylığı talebinde bulunacak kişinin işten çıkışını gerektirmeyecek daha hafif nitelikteki tedbirler öngörülerek aylık bağlatabilmesinin mümkün olabileceği, hükmün iptali için en somut gerekçe. Çalıştığı işyerinde emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edecek kişiler, işverenlerine tarihi bildirip, çıkış-giriş sonrası aynı işyerinde fakat farklı statüde çalışmaya devam ediyordu. Karar sonrası bu kişiler için tek fark çıkış-giriş işleminin yapılmayacak olması. İşçilerin işverenlerine emekli olacaklarını bildirmelerinde bir farklılık yok.

Çıkış-giriş yapmaya gerek yok

Örneğin kişi 1 Haziran 2021'de emeklilik için gerekli koşulları sağlamış ve aynı işyerinde çalışmaya devam edecekse işveren Anayasa Mahkemesi kararı öncesi kişiye 1 Haziran 2021 tarihli işten çıkış, 2 Haziran 2021 tarihli işe giriş bildirgesi veriyor, çalışan da çıkış bildirgesiyle SGK'ya emekli aylığı için müracaat ediyordu. Karar sonrası çalışan 1 Haziran'da işverenine bilgi verecek ve emekli aylığı bağlatacağını ifade edecek. Ancak bu kez işverenin işten çıkış bildirgesi vermesi gerekmeyecek. Çalışanın emekli aylığı bağlattıktan sonra da aynı işyerinde çalışmaya devam edeceğini işverene ve SGK'ya beyan etmesiyle bu geçiş yönetilebilecek. SGK'nın da uygulamasını bu şekilde revize etmesi yüksek ihtimal. Yani işten çıkış ve giriş yapılmasına gerek kalmayacak.

İşverene bildirim şart

Anayasa Mahkemesi kararı emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edecek çalışanlar için sonuç doğuruyor. Ancak çalışanların emeklilikten sonra da çalışmaya devam ettikleri işyerlerinde mağduriyet yaşamamaları için işverenlerine mutlaka bildirimde bulunmaları ve sigortalılık statülerine ilişkin değişimi ifade etmeleri gerekiyor.