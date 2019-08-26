Emekli öğretmen evinde ölü bulundu Samsun’da emekli bir öğretmen evinde ölü olarak bulundu.

Samsun’da emekli bir öğretmen evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız başına yaşayan iki çocuk babası emekli öğretmen 88 yaşındaki Kemal Koca, evine gelen bakıcısı tarafından ölü olarak bulundu. Kemal Koca’nın ölümü şüpheli bulundu ve cumhuriyet savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli öğretmenin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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